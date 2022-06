El misterio de “Franco Milazzo”: ¿qué fue de la vida del enemigo de “Los Simuladores”?

“Los Simuladores” se convirtió con el tiempo en uno de los clásicos de la televisión argentina. Un total de 24 episodios, divididos en dos temporadas entre 2002 y 2004, le bastaron a Mario Santos (Federico D’Elía), Pablo Lampone (Alejandro Fiore), Emilio Ravenna (Diego Peretti) y Gabriel David Medina (Martín Seefeld) para ganarse al público, con una atrapante historia que hasta el día de hoy está vigente.

Entre los pocos personajes recurrentes que tenía la serie creada por Damián Szifrón, además de los cuatro protagonistas, estaba Franco Milazzo (César Vianco). Ese estafador que se aprovechaba de sus víctimas haciéndose pasar por un representante de artistas fue el villano de la serie.

Milazzo fue el único enemigo en descubrir que fue víctima de una engaño de “Los Simuladores” y conocer sus verdaderos nombres, pero eso no le bastó para volver a ser engañado por “el grupo de personas que resuelve todo tipo de problemas” y terminó perdido en el desierto de Afganistán creyendo que su misión era asesinar a Osama Bin Laden y nada más se supo de él.

En una especie de paralelismo con lo que le sucedió a su personaje, César Vianco también “desapareció” después de su participación en la serie de Telefé, o por lo menos del mundo mediático.

Un enemigo escondido, incluso en las redes

Si buscamos en internet su nombre, como lo haríamos con cualquier actor o figura, lo último que aparece sobre él es la mención que Federico D’Elía hizo sobre su fortuita incorporación al programa. Tal como Vianco ya lo había relatado hace 17 años, él no había sido seleccionado desde un principio para darle vida a Milazzo, sino que Szifrón lo llamó luego de que un actor los dejara plantados “después de uno o dos días de grabación”.

Para buscar otros rastros del actor hay que irnos mucho más atrás en el tiempo. Su nombre, en realidad el de su personaje, reflotó en mayo de 2011 cuando el mundo conoció de la muerte del líder de Al Qaeda. Es que los fanáticos bromearon con la posibilidad de que Milazzo había cumplido la “misión” que Santos, Lampone, Ravenna y Medina supuestamente le habían encomendado.

Pero esta no es la primera vez que Vianco “desaparece” del mundo mediático. Tal como había contado en la que quizás fue su última entrevista, o la última disponible en la web, ya había “el Bukowski way of life”, un periodo en el que “no andaba muy bien” con él mismo “por cuestiones personales” y que estuvo alejado de las tiras. Y como le contó a La Nación en 2003, fue justo Szifrón quien lo “rescató” y le ofreció el personaje que capítulo a capítulo fue creciendo. A tal punto que en el la segunda temporada estuvo en todos los episodios, salvo en “La Gargantilla de las Cuatro Estaciones”.

El sabía lo que era caminar por la calle y que lo reconozcan. “Cuando yo hacía programas en tira, no podía entrar en un shopping”, decía hace 17 años. Es que antes de ser Milazzo ya había estado en “Zona de riesgo”, “Poliladron”, “Casi todo, casi nada”, “De corazón” y “Mujeres”.

Su última aparición en las redes sociales se remonta a agosto de 2018, cuando un memorioso fanático de “Los Simuladores” compartió una foto con “César Vianco alias Franco Milazzo”, cuando de casualidad se lo cruzó por la calle y seguro le hizo recordar las viejas épocas. A más de15 años de haber finalizado las grabaciones, su aspecto era bien distinto al de villano: en ese momento lucía algo de barba y su cabellera castaña había tornado a un gris que delataba el paso del tiempo.

Pero desde ese momento, nada más se supo de él. Y la pregunta ¿qué fue de la vida de Franco Milazzo? Sigue siendo un misterio, que seguro “Los Simuladores” podrían resolver.