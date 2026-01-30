El Gobierno llamó a una licitación internacional para el nuevo edificio del Hospital Notti: el motivo

El Gobierno de Alfredo Cornejo autorizó este viernes el llamado a una Licitación Pública Internacional para la adquisición de dispositivos de aislación sísmica que serán incorporados a la obra de construcción del Centro Ambulatorio del Hospital Humberto Notti .

La medida quedó formalizada a través del Decreto 75 y publicada en el Boletín Oficial. La contratación prevé una inversión de hasta USD 1.150.000 , impuestos y aranceles incluidos, lo que equivale a $1.713.500.000,30 según la cotización del Banco Nación del 13 de enero de 2026.

A ese monto se suman $30 millones en concepto de gastos generales de obra, por lo que el gasto total autorizado asciende a $1.743.500.000,30 , con financiamiento a cargo del Presupuesto provincial 2026.

Según se detalla en los considerandos del decreto, la Provincia optó por realizar la compra mediante un procedimiento de licitación internacional y por fuera del régimen tradicional de obra pública, debido a las características específicas del mercado de estos dispositivos.

En ese sentido, se argumenta que los fabricantes de aisladores sísmicos no se ajustan a los procedimientos administrativos locales y que exigir la intermediación de un importador nacional podría encarecer el proceso y afectar las garantías directas de fábrica.

Además, el Ejecutivo señaló que estos equipos cuentan con plazos de fabricación y despacho cercanos a los tres meses, por lo que incluirlos dentro del cronograma habitual de la obra podría generar demoras, paralizaciones y extensiones de plazo, teniendo en cuenta que su instalación debe realizarse en las primeras etapas de la construcción.

La licitación

La contratación se realizará bajo el régimen INCOTERM DDP (Delivery Duty Paid), lo que implica que el proveedor asumirá los costos y riesgos hasta la entrega final del producto, incluyendo impuestos y aranceles.

No obstante, desde la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial se informó que se gestionarán ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eventuales exenciones impositivas y arancelarias, en virtud del destino sanitario de los dispositivos.

De concretarse, el ahorro fiscal podría alcanzar hasta USD 300.000, aunque ese beneficio no fue descontado en la estimación inicial del gasto.

El pliego prevé la adquisición de dispositivos friccionales de doble curvatura, en dos tipologías diferentes, admitiéndose variantes que acrediten igual o mayor calidad y nivel de seguridad estructural.

De acuerdo con el decreto, este tipo de tecnología ha demostrado resultados positivos en terremotos de gran magnitud registrados en las últimas décadas, como los ocurridos en Japón, Chile, Turquía, Estados Unidos y Nueva Zelanda, preservando la funcionalidad de edificios críticos.

El proceso licitatorio se tramitará a través del sistema COMPR.AR Mendoza, con publicación internacional y conforme a lo establecido por la Ley N° 8706 de Administración Pública y el Decreto N° 1000/2015, junto con las normas del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de contratos internacionales.

Finalmente, el decreto dispone la conformación de una Comisión de Pre-Adjudicación, integrada por representantes del Departamento de Compras, del sistema COMPR.AR Mendoza y de la Dirección de Gestión de Proyectos y Contratos, que tendrá a su cargo la evaluación de las ofertas que se presenten.

El decreto