Doble Vía del Este: el Gobierno dio luz verde y oficializó los recursos para el tercer tramo

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este miércoles la asignación de recursos por USD 24.915.690, para el tercer tramo proyecto denominado “ Obra Doble Vía Rivadavia – Junín – San Martín – Etapa III ”, que será ejecutado por la Dirección Provincial de Vialidad .

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Doble Vía del Este: se presentaron 10 ofertas para el tercer tramo de la obra

La medida fue establecida mediante el Decreto 400, publicado en el Boletín Oficial, en el que aprueba las partidas para ejecutar el tercer tramo de de la doble vía que une Rivadavia, Junín y San Martín , una obra clave para mejorar la conectividad en el Este provincial.

La iniciativa se enmarca dentro del fideicomiso de administración de los Fondos del Resarcimiento , mecanismo que el Ejecutivo viene utilizando para financiar obras estratégicas de infraestructura.

Según los fundamentos del decreto, el proyecto apunta a mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo productivo de una región con fuerte crecimiento demográfico y actividad agroindustrial.

El plan contempla la construcción de una autopista moderna con infraestructura complementaria, diseñada para aliviar problemas históricos de congestión vehicular, demoras en el tránsito y riesgos en la circulación.

Desde el Gobierno sostienen que la obra permitirá una circulación más eficiente tanto para vehículos particulares como para el transporte de cargas, un aspecto clave para la economía regional.

El esquema prevé criterios específicos para el recupero de los fondos, que se definirán en función de variables como la cantidad de beneficiarios, la ubicación del proyecto y la sostenibilidad del servicio. Desde el Ejecutivo explicaron que estos factores se analizan de manera conjunta para garantizar la viabilidad financiera de la obra a largo plazo.

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Las empresas que se presentaron

Hace una semana, el Ejecutivo realizó la apertura de sobres para la licitación del tercer tramo de la Doble Vía del Este (Ruta Provincial 66). El proceso registró una fuerte participación empresaria, con un total de diez ofertas presentadas.

El tramo licitado se extenderá a lo largo de 4,7 kilómetros, desde el Carril Centro, en Junín, hasta la Ruta Nacional 7, en San Martín. Con su ejecución, la traza alcanzará una longitud total de 12 kilómetros a lo largo de sus tres etapas.

Entre las diez propuestas presentadas figuran empresas y uniones transitorias de empresas (UTE) de trayectoria en obra pública. Estas son:

UTE Corporación del Sur – Chediack

Marcalba

Hormimac

Rovial

José Cartellone

UTE Genco – Laugero

UTE Dafre – Dumandzic

Constructora San José

Vialmani

UTE Green – San Guillermo

Apertura de sobre Doble Vía del Este El gobernador Alfredo Cornejo en la apertura de sobres de la obra del Tercer Tramo de la Doble Vía del Este.

El tercer tramo atravesará los departamentos de Junín y San Martín, en paralelo a la Ruta Provincial 67 (calle Robert) y el carril Buen Orden. Al igual que los sectores ya ejecutados, contará con doble calzada, dos carriles por sentido, iluminación LED en el cantero central, separadores tipo New Jersey, señalización completa, calles colectoras y cruces subterráneos para servicios.

Una vez finalizada, la Doble Vía del Este permitirá una conexión directa entre Rivadavia y el corredor bioceánico del Mercosur, optimizando el transporte de cargas y reduciendo los tiempos de viaje a aproximadamente 15 minutos entre los principales puntos de la región.

La obra se suma al primer tramo ya inaugurado, entre Rivadavia y Junín. Mientras que el segundo, actualmente en ejecución, fue adjudicada a la UTE conformada por Ayfra – San José - Tolcon cuya inversión es de 14.716.580 de dólares.