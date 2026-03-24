El Gobierno avanza en un nuevo Código Penal con cambios en delitos y penas

El Gobierno nacional avanzará en la redacción de un nuevo Código Penal, tras una reunión de trabajo en la Quinta de Olivos entre el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La iniciativa contempla cambios parciales inmediatos mientras se avanza en una reforma integral del Código Penal. Entre los delitos incluidos figuran estafas piramidales, motochorros, grooming y picadas ilegales.
El Gobierno nacional avanzará en la redacción de un nuevo Código Penal, tras una reunión de trabajo en la Quinta de Olivos entre el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La iniciativa apunta a actualizar la legislación penal en función de los desafíos actuales en materia de seguridad y delito, con un enfoque que incluye endurecimiento de penas, incorporación de nuevas figuras delictivas y mayor protagonismo de las víctimas.
“Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”, expresó Mahiques a través de sus redes sociales.
Mientras se desarrolla el proyecto integral, el Ejecutivo trabajará junto al Congreso en modificaciones parciales del Código vigente, orientadas a armonizar penas y reforzar sanciones.
Entre los delitos que se buscarán tipificar o endurecer figuran:
Además, se prevé incorporar nuevas figuras penales y ajustar las existentes para responder a modalidades delictivas más recientes.
El plan oficial también pone énfasis en otorgar mayor centralidad a las víctimas dentro del sistema penal, una de las demandas recurrentes en materia judicial.
En esa línea, el Gobierno buscará agravar las penas en casos de:
La reforma forma parte de una estrategia más amplia de política criminal, que busca adecuar el marco legal a las nuevas formas de delito y fortalecer la respuesta del Estado frente a la inseguridad.