El Gobierno avanza en un nuevo Código Penal con cambios en delitos y penas

El Gobierno nacional avanzará en la redacción de un nuevo Código Penal , tras una reunión de trabajo en la Quinta de Olivos entre el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques.

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La iniciativa apunta a actualizar la legislación penal en función de los desafíos actuales en materia de seguridad y delito, con un enfoque que incluye endurecimiento de penas, incorporación de nuevas figuras delictivas y mayor protagonismo de las víctimas .

“Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”, expresó Mahiques a través de sus redes sociales.

Mientras se desarrolla el proyecto integral, el Ejecutivo trabajará junto al Congreso en modificaciones parciales del Código vigente , orientadas a armonizar penas y reforzar sanciones .

Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales. A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos…

Entre los delitos que se buscarán tipificar o endurecer figuran:

Estafas piramidales.

“Viudas negras”, entraderas y salideras.

Motochorros.

Picadas ilegales.

Delitos vinculados a cuestiones migratorias.

Daño animal.

Presencia de armas en cárceles.

Además, se prevé incorporar nuevas figuras penales y ajustar las existentes para responder a modalidades delictivas más recientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanbmahiques/status/2036626528109228218&partner=&hide_thread=false También impulsaremos el agravamiento de la pena para:



- Casos de incumplimiento de deberes alimentarios

- Trapitos

- Grooming y abuso sexual infantil https://t.co/dEC1Cnv037 — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 25, 2026

Mayor foco en víctimas y delitos sensibles

El plan oficial también pone énfasis en otorgar mayor centralidad a las víctimas dentro del sistema penal, una de las demandas recurrentes en materia judicial.

En esa línea, el Gobierno buscará agravar las penas en casos de:

Incumplimiento de deberes alimentarios.

Actividad de “trapitos”.

Grooming y abuso sexual infantil.

La reforma forma parte de una estrategia más amplia de política criminal, que busca adecuar el marco legal a las nuevas formas de delito y fortalecer la respuesta del Estado frente a la inseguridad.