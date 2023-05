Las leyes no deben cambiar por intereses personales

En realidad, lo correcto es que sean las leyes y no quienes gobiernan las que deben determinar las fechas y los mecanismos de las elecciones, que además deben estar en la órbita de un tribunal o de un instituto específico, para que no interfiera ningún competidor. Eso vale tanto para la Capital Federal, como para Mendoza, como para to el resto de la Argentina. Las instituciones son más importantes que los hombres que las ocupan.