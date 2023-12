La Payunia aspira a ser Patrimonio Mundial Natural

La provincia de Mendoza postuló a La Payunia, ubicada en Malargüe, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida abreviadamente como Unesco, como Patrimonio Mundial Natural.

La Secretaría de Ambiente provincial informó que presentó la documentación de evaluación preliminar a la Comisión Argentina ante Unesco y ahora habrá que esperar un tiempo prudencial para que se tome una decisión afirmativa o negativa.

En caso de que la organización internacional se decida por conceder esa categoría al territorio de 30.000 km2, se descarta, entre otros aspectos, un impacto en lo económico que estará relacionado con la futura afluencia de turistas hacia este lugar, que cuenta con la mayor densidad de volcanes del mundo, con el cometido de hacer “turismo de naturaleza”.

Científicos consultados por nuestro diario recordaron que la categorización que se solicita ante la Unesco para la reserva sureña se denomina expresamente Patrimonio Mundial Natural.

El doctor en Geografía Raúl Alejandro Mikkan, autor de, entre muchas más obras, “Geomorfología volcánica de la reserva La Payunia” (Mendoza, 2007, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras UNCuyo), trabajó intensamente junto con otros profesionales, técnicos y auxiliares en la presentación que el departamento de Malargüe hizo sobre el particular, en 2013, cuando era intendente de esa jurisdicción Juan Antonio Agulles.

Ese equipo realizó un completo dossier que fue elevado a la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco (Conaplu), existente en Buenos Aires, nexo entre la institución mundial y el gobierno argentino.

La Payunia, denominada también “Payenia, abarca una superficie aproximada de 30.000 km2 y de ese total, 450.00 ha están protegidas, no solamente por sus riquezas geomorfológicas y geológicas, sino además por su especial flora y fauna, los restos arqueológicos que atesora y la particular forma de ocupación humana.

La reserva en cuestión integra una red compuesta por catorce áreas naturales protegidas de la provincia de Mendoza, que controla la Dirección de Recursos Naturales Renovables.

Para el secretario de Ambiente del gobierno de Rodolfo Suárez, Humberto Mingorance. conseguir la calificación de Patrimonio Mundial Natural “sería lograr la máxima protección que puede tener un área natural, resaltando lo que se llama escenografía de la naturaleza. En la Unesco están muy entusiasmados con la propuesta de la Payunia y nosotros también lo estamos”.

En el campo de la Ciencia, otros investigadores también están pendientes de esa clasificación internacional que, claro, no llegará en el corto plazo.

Víctor Alberto Durán, arqueólogo y doctor en Ciencias Naturales, opinó: “La Payunia tiene características geológicas, ambientales, paisajísticas y sociales extraordinarias que hacen que reúna, creo que sobradamente, los requisitos necesarios para ser nombrada Patrimonio Mundial Natural. Pero, cabe preguntarse, si los gobiernos provincial y municipal dispondrán de los recursos necesarios para cumplir con los compromisos que vendrán con la declaratoria. Hoy se percibe que las áreas naturales protegidas de Mendoza no están siendo bien resguardadas por falta de presupuesto. Teniendo en cuenta esta situación, no me parece muy prudente asumir compromisos que no se podrán cumplir. También sirven como ejemplo de esta incapacidad, los problemas de conservación y manejo que tienen los sitios arqueológicos incluidos en el Qhapac Ñan (Camino del Inca), que ya es Patrimonio de la Humanidad desde hace algunos años”.