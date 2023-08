Aguas grises, opción en medio de la crisis hídrica

En el medio se observa creciente inquietud por iniciar acciones de adaptación a los claramente visibles efectos del cambio climático. En tal sentido, el Departamento General de Irrigación (DGI)y el Liceo Agrícola, llevan adelante un proyecto de riego elaborado por técnicos del DGI y asistido por expertos del establecimiento educativo, dependiente de la UNCuyo.

Se trata así de combatir el contexto de sequía y crisis hídrica a partir del agua reutilizada. En este caso, la propuesta es usar aguas grises (que son las provenientes del uso doméstico, como el lavado de platos y de ropa). El sistema está compuesto por cañerías que portan mangueras que llevan el líquido a la raíz de la planta. El Liceo Agrícola ya posee experiencia en la conducción de este tipo de aguas a través de cañerías que luego pasan por un separador de grasas y un biorreactor.

Con este sistema, primer prototipo de riego subsuperficial en la provincia, se prevé regar césped y vides.

Entre otras ventajas, esta alternativa no presenta malos olores, no posee pérdidas por evaporación del líquido y no existe la posibilidad de contacto con humanos.

Para los mendocinos el problema más crítico de lejos es la tremenda caída en la disponibilidad de agua: nuestros ríos no traen ni la mitad de la cantidad de agua a la que estábamos acostumbrados. “Esto -advierte Armando Llop, especialista en Economía Agraria y PhD en Economía Agraria- es lo más parecido a una irreversible tragedia”.

El mismo experto explica al respecto: “La única opción que tiene nuestra comunidad es reducir el consumo o buscar la forma de multiplicar la productividad en su uso. En este sentido, el reúso del agua es una herramienta fundamental, que consiste simplemente en emplear el líquido que normalmente se desecha después de su uso”.

Ocurre que, en materia de reúso de los efluentes urbanos, en el reciente pasado se ha avanzado en las posibilidades que ofrece el riego de espacios verdes como arbolado público, plazas y jardines, mediante las llamadas aguas grises, que no contienen agentes patógenos. Simplemente, hay que tomar la precaución de evitar el contacto directo de las personas con esos efluentes, adoptando el llamado riego subsuperficial, consistente en conducir y verter el agua por debajo de la superficie del suelo. Otra ventaja de las aguas grises es que permiten su uso en el mismo lugar donde se generan, lo que evita costos de transporte y almacenamiento.

Es auspicioso advertir que varios organismos están abordando este tema de las aguas grises. Por ejemplo, el DGI convocó hace casi un año convocó a un encuentro-taller para avanzar en los aspectos técnicos, normativos y de gestión de estas aguas; el municipio de Las Heras diseñó un sistema de reúso de aguas grises que sería aplicado en un desarrollo residencial. La UNCuyo desarrolló una propuesta para el riego de espacios verdes del campus con estos efluentes, el INTA hace lo propio para rl riego subsuperficial de vid en el este local.

El ya citado experto Llop propone ajustar las técnicas apropiadas y recomendables para la amplia gama de casos que se presentan en la realidad; anticipar la normativa a apropiada para lograr condiciones de seguridad sanitaria; incorporar la temática en la curricula de colegios secundarios y terciarios e iniciar una campaña de capacitación”.

Ahora bien, la operatoria necesita de un amplio consenso político, y una apropiada asignación presupuestaria, dando otra respuesta a la recurrente crisis hídrica, además de brindar un posible auxilio de humedad a nuestro castigado arbolado.