Vuelve el reintegro en supermercados y mayoristas: cómo ahorrar $72.000 con BNA+

Desde el Banco Nación confirmaron que “el reintegro es del 30% sobre el total gastado, con un tope de $12.000 cada miércoles ”. Para acceder, se debe realizar la compra en los comercios participantes y abonar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco, exclusivamente a través del código QR de MODO BNA+ . No se aceptan pagos con débito ni con saldo en cuenta .

Carrefour, incluyendo Carrefour Maxi y su tienda online

Átomo, con más de 20 locales en el Gran Mendoza

Diarco

Coto

Changomás

Jumbo

Vea

Disco

Makro

Blow Max

Super A

Hiper Libertad

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra, directamente en la cuenta monetaria de BNA+. Para llegar al tope de $12.000 en una misma jornada, es necesario gastar al menos $40.000 ese día miércoles.

La promoción también aplica para compras online, siempre que se utilicen las tarjetas de crédito del banco y el pago se realice escaneando el QR de MODO BNA+. Desde la entidad remarcaron la importancia de usar la app correctamente: “Los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante el escaneo del código QR de MODO BNA+”.

Cómo duplicar el reintegro a $144.000 por hogar

El beneficio puede potenciarse si dos personas del mismo grupo familiar usan MODO BNA+ con sus propias cuentas y tarjetas de crédito del Banco Nación. En ese caso, el reintegro máximo de $12.000 por persona cada miércoles se duplica, alcanzando hasta $144.000 en total durante el período promocional.

Para aprovechar este beneficio ampliado, es indispensable que:

Cada persona tenga su cuenta activa en la app MODO BNA+

Las tarjetas de crédito estén correctamente asociadas

estén correctamente asociadas El pago se realice escaneando el QR de MODO y no con otros medios

y no con otros medios Las compras superen los $40.000 por persona para alcanzar el tope semanal

Desde la entidad aclaran que el reintegro es semanal y no acumulable. Si un miércoles no se alcanza el tope de $12.000, el saldo restante no se transfiere a la semana siguiente. Por eso, conviene planificar las compras y dividir el gasto entre los miembros del hogar, para maximizar el beneficio sin excederse ni desaprovechar semanas.