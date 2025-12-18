Vuelve el reintegro de $25.000 a Jumbo con MODO junto a más de 10 bancos

Durante diciembre, quienes hagan compras presenciales en Jumbo pueden acceder a un reintegro de hasta $25.000 por banco utilizando MODO como medio de pago. El beneficio está disponible para clientes de más de diez bancos y billeteras, y se activa exclusivamente pagando con QR en caja.

La promoción tiene vigencia del 2 al 30 de diciembre de 2025 , aunque puede finalizar antes si se alcanza el monto máximo destinado a reintegros. No aplica para compras online ni para pagos mediante transferencia bancaria.

El reintegro de MODO en Jumbo funciona únicamente los martes y jueves , días en los que el usuario debe realizar una compra presencial por un monto mínimo de $100.000 . El pago tiene que hacerse escaneando el código QR de MODO y utilizando tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas.

El beneficio consiste en un 20% de devolución sobre el total de la compra y aclararon que “la Bonificación podrá ser acumulable con otros descuentos bancarios vigentes”. La acreditación del reintegro se realiza dentro de los 30 días posteriores a la operación.

Participan tarjetas de crédito y débito de más de 10 bancos.

La promoción alcanza a usuarios que paguen con tarjetas emitidas por las siguientes entidades:

Banco Santander (solo VISA)

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Billetera YOY

Billetera BUEPP

Además, el pago con MODO permite utilizar distintas marcas de tarjetas habilitadas dentro de las entidades adheridas. Entre ellas se encuentran American Express, Cabal, Confiable, Diners, Maestro, Mastercard, Patagonia 365 y Visa, tanto en crédito como en débito, según el banco emisor. Esto amplía las opciones de pago disponibles al momento de aprovechar el reintegro en Jumbo.

Cuánto hay que gastar para llegar al tope de $25.000

El tope mensual del reintegro es de $25.000 por banco, lo que implica un consumo cercano a $125.000 en compras presenciales, ya que la devolución es del 20%. El monto puede alcanzarse en una sola operación o en varias, siempre dentro del mismo mes y respetando los días habilitados.

Además, el usuario debe tener su cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los quince días posteriores al cierre de la promoción y no registrar deuda con la entidad utilizada.