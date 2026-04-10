Vouchers Educativos 2026: cómo inscribirse paso a paso y quiénes pueden acceder

La Secretaría de Educación , dependiente del Ministerio de Capital Humano , lanzó la convocatoria para el Voucher Educativo 2026, una asistencia económica destinada a familias con hijos en colegios privados con alto subsidio estatal. El programa mantiene su continuidad tras sus ediciones anteriores.

La inscripción ya está habilitada y se extenderá hasta el 30 de abril. En este marco, el interés se centra en cómo inscribirse paso a paso , quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos para obtener el beneficio.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 205/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde se confirmó la continuidad del programa ya implementado en 2024 y 2025.

El trámite se realiza de manera online a través de la plataforma Vouchers Educativos , utilizando un usuario registrado en Mi Argentina . La solicitud debe ser completada por uno de los padres o responsables del estudiante.

Ingresar a la plataforma Vouchers Educativos

Acceder con usuario de Mi Argentina

Completar el formulario con los datos del estudiante y del grupo familiar

Cargar la información del establecimiento educativo

Registrar un CBU actualizado en Mi ANSES

El período de inscripción estará abierto hasta el 30 de abril.

Quiénes pueden acceder al Voucher Educativo 2026 y cuáles son los requisitos

El Voucher Educativo 2026 está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones privadas con al menos 75% de aporte estatal. Para poder acceder, los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, equivalentes a $2.504.600.

Además, es obligatorio no registrar deudas en las cuotas escolares, ya que si existen dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta regularizar la situación.

Mi Anses, la app para realizar trámites. Foto: Anses Mi Anses, la app para realizar trámites. Foto: Anses

Requisitos para acceder al Voucher Educativo 2026

Tener DNI y residencia legal en el país de al menos dos años.

Tener hijos o menores a cargo de hasta 18 años que asistan a instituciones educativas privadas con al menos 75% de aporte estatal.

Contar con ingresos familiares que no superen los 7 salarios mínimos, vitales y móviles.

Tener datos personales y del grupo familiar acreditados en Mi ANSES.

Tener medio de cobro informado y actualizado en Mi ANSES.

Cómo saber si te aprobaron el Voucher Educativo y cómo se cobra

Una vez realizada la inscripción, el resultado de la postulación se publica en la plataforma oficial del programa. Los solicitantes pueden ingresar con su cuenta de Mi Argentina para verificar si accedieron al beneficio o conocer el motivo del rechazo.

El voucher consiste en un monto mensual por cada hijo, equivalente al 50% del valor de la cuota de jornada simple informada por cada jurisdicción. Para mantenerlo, las familias deben presentar el certificado de alumno regular dos veces al año, sostener los ingresos dentro del límite y no adeudar cuotas escolares. En caso de incumplimientos, el beneficio puede suspenderse o cancelarse según la cantidad de cuotas impagas.