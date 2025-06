Vocero de la CAME en Aconcagua Radio: "Los Días del Padre de los últimos años no han sido satisfactorios"

En una entrevista con el programa "Haciendo Cumbre" de Aconcagua Radio, Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), analizó el desempeño comercial del último Día del Padre y señaló una tendencia preocupante: las ventas continúan en retroceso. "El ticket está un 9% por debajo del año pasado en términos reales. Los Días del Padre de los últimos años no han sido satisfactorios", afirmó.

El vocero de CAME también advirtió sobre posibles cambios en los hábitos de consumo: "Creo que estamos teniendo algún cambio de hábitos que todavía no notamos. No lo podemos confirmar del todo". En ese sentido, recordó que incluso en 2022 —cuando se registró un leve repunte del 2,4% respecto a 2021, aún en contexto de pandemia— las cifras no lograron revertir una tendencia de estancamiento. "Viene flojo como día. Nunca fue tan representativo como el Día de la Madre", explicó.