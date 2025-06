La Inteligencia Artificial en tratamientos de fertilidad: El doctor Fabián Lorenzo habló con Aconcagua Radio

Contrario a la idea de que la IA solo optimiza tiempos, el Dr. Lorenzo aclara que "no es que nos optimiza tiempos, es que además nos permite con certeza reducir riesgo" . Un ejemplo claro es la menor necesidad de óvulos para obtener buenos resultados. Antes, se buscaban entre 10 y 15 óvulos para asegurar la selección del mejor embrión. Sin embargo, "hoy con menos cantidad de óvulos, podemos predecir tan certeramente como lo hacía el el el embriólogo con muchos embriones sobrantes el mejor embrión para poder transferir" . Esto se traduce en:

Menores dosis de medicación.

Menor costo para la paciente.

Menos intervención sobre la mujer al extraer menos óvulos.

Mejor trabajo del biólogo en el laboratorio.

Pacientes informados y un futuro ético

El especialista destacó la curiosidad e información que poseen los pacientes actualmente. "Hoy en medicina reproductiva con muchísimas áreas médicas, el paciente está atrás de la mayor innovación y la verdad es que muchas veces nos preguntan a nosotros sobre determinada metodología, porque lo leen, porque lo buscan". La integración de la IA no requiere tecnologías costosas, sino que "se acopla a todos los sistemas que nosotros estamos utilizando hoy en día en los laboratorios de las clínicas de fertilidad".

En cuanto a los principios éticos, el Dr. Lorenzo es enfático: "no se puede hacer ninguna aplicación de esta inteligencia artificial, si no no sigue los parámetros por los cuales nosotros le hemos orientado". Reafirmó el "compromiso 100% con nuestros pacientes y 100% entre clínicas y y y médicos mismos". Aseguró que la IA ha "venido para quedarse" y que su rol en medicina es de herramienta de optimización, siempre bajo el control humano, sin automatización autónoma de decisiones ni ejecuciones.

Finalmente, el Dr. Lorenzo observó que, si bien la Argentina experimenta una disminución drástica de la natalidad, los tratamientos de fertilidad han aumentado debido a la ley que cubre estas prestaciones. Esto permite que, a pesar de la baja natalidad general, las personas que desean ser padres puedan acceder a estas opciones.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.