Viernes, sábado y domingo: así funciona el reintegro de hasta $25.000 con MODO en VEA y Disco

La promoción ofrece 20% de reintegro pagando con MODO en VEA y Disco los viernes, sábados y domingos, con tope de $25.000 por banco.

El beneficio está vigente durante junio de 2026 y se aplica a compras de $100.000 o más realizadas con MODO.

Las promociones para pagar las compras del supermercado continúan renovándose y una de las opciones disponibles permite recuperar parte del dinero gastado en VEA y Disco. Quienes abonen con MODO pueden acceder a un reintegro del 20% sobre el total de la compra, sujeto a las condiciones de la campaña.

El beneficio está vigente desde las 00:00 del 1 de junio de 2026 hasta las 23:59 del 30 de junio de 2026, o hasta que se agote el cupo de $3.609.000.000 destinado a reintegros, lo que ocurra primero. La promoción aplica únicamente los viernes, sábados y domingos.

Cómo acceder al reintegro y qué bancos participan Para obtener la devolución, es necesario realizar una compra de $100.000 o más en un comercio adherido y pagar a través de MODO, utilizando el escaneo de un código QR o el botón de pago de MODO habilitado para operar con tarjetas. La promoción no alcanza a los pagos mediante transferencias bancarias.

MODO El reintegro es del 20%, se acredita dentro de los 30 días y puede combinarse con otras promociones bancarias. El beneficio consiste en un 20% de reintegro, con un tope de $25.000 por banco por mes. Ese límite es único, independientemente de la cantidad de comercios adheridos en los que se realicen compras durante el período promocional. Además, el reintegro puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes.

Los bancos y billeteras adheridos son:

Banco Nación

Banco Santander

Banco BBVA

Banco Galicia

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco Credicoop

Banco Supervielle

Banco Comafi

Banco Columbia (solo en app bancaria)

Banco ICBC

Billetera YOY

Banco Macro

Banco Ciudad

Billetera Buepp

Banco Bancor Sucursales VEA adheridas en Mendoza Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza

Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza

Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza

Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza

Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza

Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza

Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza

Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza

Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza

Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza

Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza

Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza

Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza

Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza

Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza

Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza

Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza

Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza

Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza

Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza

Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza

Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza

Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza

Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza

Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza

Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza

Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza

Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza

Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza

Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza

Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza Supermercado Vea Para obtener la devolución máxima de $25.000 es necesario realizar una compra de $125.000 con una entidad adherida. Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo de $25.000 Como la promoción devuelve el 20% del monto abonado, para alcanzar el tope de $25.000 es necesario realizar una compra de $125.000 en una sola operación. El monto mínimo para participar es de $100.000, aunque con ese gasto la devolución será de hasta $20.000. Al tratarse de un beneficio por banco y por mes, quienes tengan cuentas o tarjetas emitidas por distintas entidades adheridas pueden utilizar cada una por separado y acceder al tope correspondiente en cada caso. La acreditación del reintegro se realizará dentro de los 30 días posteriores a la transacción en la cuenta vinculada a MODO.