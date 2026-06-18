Viernes, sábado y domingo: así funciona el reintegro de hasta $25.000 con MODO en VEA y Disco

Las promociones para pagar las compras del supermercado continúan renovándose y una de las opciones disponibles permite recuperar parte del dinero gastado en VEA y Disco. Quienes abonen con MODO pueden acceder a un reintegro del 20% sobre el total de la compra, sujeto a las condiciones de la campaña.
El beneficio está vigente desde las 00:00 del 1 de junio de 2026 hasta las 23:59 del 30 de junio de 2026, o hasta que se agote el cupo de $3.609.000.000 destinado a reintegros, lo que ocurra primero. La promoción aplica únicamente los viernes, sábados y domingos.
Cómo acceder al reintegro y qué bancos participan
Para obtener la devolución, es necesario realizar una compra de $100.000 o más en un comercio adherido y pagar a través de MODO, utilizando el escaneo de un código QR o el botón de pago de MODO habilitado para operar con tarjetas. La promoción no alcanza a los pagos mediante transferencias bancarias.
MODO
El reintegro es del 20%, se acredita dentro de los 30 días y puede combinarse con otras promociones bancarias.
El beneficio consiste en un 20% de reintegro, con un tope de $25.000 por banco por mes. Ese límite es único, independientemente de la cantidad de comercios adheridos en los que se realicen compras durante el período promocional. Además, el reintegro puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes.
Los bancos y billeteras adheridos son:
- Banco Nación
- Banco Santander
- Banco BBVA
- Banco Galicia
- Banco Santa Fe
- Banco Entre Ríos
- Banco San Juan
- Banco Santa Cruz
- Banco Credicoop
- Banco Supervielle
- Banco Comafi
- Banco Columbia (solo en app bancaria)
- Banco ICBC
- Billetera YOY
- Banco Macro
- Banco Ciudad
- Billetera Buepp
- Banco Bancor
Sucursales VEA adheridas en Mendoza
- Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
- Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
- Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
- Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
- Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
- Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
- Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
- Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
- Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
- Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
- Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
- Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
- Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
- Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
- Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
- Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
- Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
- Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
- Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
- Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
- Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
- Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
- Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
- Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
- Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
- Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
- Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
- Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
- Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Supermercado Vea
Para obtener la devolución máxima de $25.000 es necesario realizar una compra de $125.000 con una entidad adherida.
Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo de $25.000
Como la promoción devuelve el 20% del monto abonado, para alcanzar el tope de $25.000 es necesario realizar una compra de $125.000 en una sola operación.
El monto mínimo para participar es de $100.000, aunque con ese gasto la devolución será de hasta $20.000. Al tratarse de un beneficio por banco y por mes, quienes tengan cuentas o tarjetas emitidas por distintas entidades adheridas pueden utilizar cada una por separado y acceder al tope correspondiente en cada caso. La acreditación del reintegro se realizará dentro de los 30 días posteriores a la transacción en la cuenta vinculada a MODO.