Supermercados: cómo aprovechar el reintegro con QR que devuelve hasta $132.000 y se puede duplicar

La promoción sigue vigente los miércoles con compras presenciales y online, reintegro semanal de hasta $12.000 y pago exclusivo mediante QR.

El beneficio aplica al pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de MODO desde BNA+.

El beneficio para compras de alimentos continúa vigente y ofrece una oportunidad de reducir el gasto semanal en supermercados y mayoristas. Quienes utilicen MODO desde BNA+ para pagar con tarjetas de crédito habilitadas pueden acceder a un reintegro del 30% todos los miércoles.

La promoción estará disponible hasta el 31 de agosto de 2026 para compras presenciales y online. Con los 11 miércoles que quedan dentro de la vigencia, una persona puede acumular hasta $132.000 en devoluciones, mientras que un grupo familiar con dos titulares que cumplan los requisitos puede alcanzar $264.000.

Hasta cuándo se puede aprovechar el reintegro y cómo se paga para acceder al beneficio El reintegro se aplica todos los miércoles y tiene un tope de $12.000 por cliente por semana. Para obtener la devolución, el pago debe realizarse escaneando el QR con MODO desde la app BNA+ y seleccionando como medio de pago una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. La promoción no alcanza a pagos efectuados con saldo en cuenta.

Consumo general / Supermercado / Compras Con los 11 miércoles disponibles, una persona puede acumular hasta $132.000 en reintegros y dos titulares hasta $264.000. El beneficio también está disponible para compras online y el reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta monetaria asociada a BNA+. En Mendoza participan los siguientes comercios adheridos:

Átomo

Carrefour

Maxiconsumo

Hiper Libertad

Granja Benedetti

Carnes Rizzo

Super A

Carnes de Mi Campo

Tiento

Blow Max Cuánto hay que gastar para recibir el tope semanal y cómo llegar a $132.000 Para obtener el reintegro máximo de $12.000 cada miércoles es necesario realizar una compra de $40.000, ya que la promoción devuelve el 30% del importe abonado. Si se alcanza ese tope durante los 11 miércoles comprendidos en la promoción, una persona puede reunir hasta $132.000 en reintegros.

En los hogares donde dos personas tengan cuenta BNA+ y operen por separado con sus propias tarjetas habilitadas, el monto puede duplicarse y alcanzar $264.000 en devoluciones durante el período vigente.