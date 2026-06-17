17 de junio de 2026 - 13:56

Supermercados: cómo aprovechar el reintegro con QR que devuelve hasta $132.000 y se puede duplicar

La promoción sigue vigente los miércoles con compras presenciales y online, reintegro semanal de hasta $12.000 y pago exclusivo mediante QR.

El beneficio aplica al pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de MODO desde BNA+.

El beneficio aplica al pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de MODO desde BNA+.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El beneficio para compras de alimentos continúa vigente y ofrece una oportunidad de reducir el gasto semanal en supermercados y mayoristas. Quienes utilicen MODO desde BNA+ para pagar con tarjetas de crédito habilitadas pueden acceder a un reintegro del 30% todos los miércoles.

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El beneficio está disponible durante todo junio en locales adheridos.

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Al pagar con MODO en supermercados adheridos, los clientes pueden acceder a reintegros en distintos días de la semana y acumular el ahorro. 

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La promoción estará disponible hasta el 31 de agosto de 2026 para compras presenciales y online. Con los 11 miércoles que quedan dentro de la vigencia, una persona puede acumular hasta $132.000 en devoluciones, mientras que un grupo familiar con dos titulares que cumplan los requisitos puede alcanzar $264.000.

Hasta cuándo se puede aprovechar el reintegro y cómo se paga para acceder al beneficio

El reintegro se aplica todos los miércoles y tiene un tope de $12.000 por cliente por semana. Para obtener la devolución, el pago debe realizarse escaneando el QR con MODO desde la app BNA+ y seleccionando como medio de pago una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. La promoción no alcanza a pagos efectuados con saldo en cuenta.

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Con los 11 mi&eacute;rcoles disponibles, una persona puede acumular hasta $132.000 en reintegros y dos titulares hasta $264.000.

Con los 11 miércoles disponibles, una persona puede acumular hasta $132.000 en reintegros y dos titulares hasta $264.000.

El beneficio también está disponible para compras online y el reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta monetaria asociada a BNA+. En Mendoza participan los siguientes comercios adheridos:

  • Átomo
  • Carrefour
  • Maxiconsumo
  • Hiper Libertad
  • Granja Benedetti
  • Carnes Rizzo
  • Super A
  • Carnes de Mi Campo
  • Tiento
  • Blow Max

Cuánto hay que gastar para recibir el tope semanal y cómo llegar a $132.000

Para obtener el reintegro máximo de $12.000 cada miércoles es necesario realizar una compra de $40.000, ya que la promoción devuelve el 30% del importe abonado. Si se alcanza ese tope durante los 11 miércoles comprendidos en la promoción, una persona puede reunir hasta $132.000 en reintegros.

En los hogares donde dos personas tengan cuenta BNA+ y operen por separado con sus propias tarjetas habilitadas, el monto puede duplicarse y alcanzar $264.000 en devoluciones durante el período vigente.

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