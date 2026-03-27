27 de marzo de 2026 - 11:23

Viernes, sábado y domingo de ahorro en ChangoMas: 15% de descuento sin tope con billeteras virtuales

El súper activa una promo con 15% sin tope pagando con billeteras virtuales, disponible viernes, sábado y domingo en todo el país.

La promo está vigente solo durante viernes, sábado y domingo de marzo.
La promo está vigente solo durante viernes, sábado y domingo de marzo.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

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El mecanismo para acceder al decuento es pagar con QR o dinero en cuenta desde apps habilitadas. Aunque el beneficio es amplio, existen exclusiones que pueden modificar el ahorro final. Por eso, antes de ir al súper, conviene revisar qué productos están incluidos.

Cómo aprovechar el descuento 15% sin tope en ChangoMas con billeteras virtuales

El 15% de descuento sin tope en ChangoMas se aplica en compras realizadas viernes, sábado y domingo, tanto en sucursales físicas como en Más Online, eligiendo pago online.

Chango Mas

Para acceder, hay que pagar con billeteras virtuales habilitadas como Mercado Pago, Cuenta DNI, Naranja X, Personal Pay y Ualá, utilizando QR o dinero en cuenta.

La promo alcanza a Hiper ChangoMas, ChangoMas, Punto Mayorista y Más Online, pero no es acumulable con otras promociones ni con productos en liquidación.

Entre las principales exclusiones aparecen rubros como carnicería, pescadería, frutas y verduras, lácteos de marcas específicas, bebidas alcohólicas y gaseosas, además de categorías como electrodomésticos, tecnología y neumáticos.

Ofertas Flash del fin de semana en ChangoMas

Además del descuento general, ChangoMas suma las “Ofertas Flash”, con promociones por tiempo limitado durante todo el fin de semana en sus sucursales y tienda online.

Entre las más destacadas hay:

  • 80% de descuento en la segunda unidad en huevos de Pascua
  • 70% en tapas de empanadas, mantecas y picadillos
  • 50% en aceites de marca líder, fiambres y quesos feteados
  • 25% en yogures de primera marca

También se suman beneficios como 2x1 y cuotas sin interés en neumáticos, además de promociones exclusivas para socios Más Club en productos de limpieza, pañales y consumo diario.

Estas ofertas permiten complementar el descuento principal con rebajas puntuales en distintas categorías.

Cuánto podés ahorrar con el 15% sin tope en una compra

El beneficio clave de esta promo es que el 15% de descuento no tiene límite de reintegro, por lo que el ahorro crece según el monto de compra. Por ejemplo, si gastás $100.000 en productos alcanzados:

  • Ahorrás $15.000
  • Terminás pagando $85.000
Mercado Pago
Mercado Pago

Mercado Pago

Sin embargo, este cálculo aplica solo si toda la compra entra en la promoción. En la práctica, si incluís productos excluidos como carnes, bebidas o lácteos, el ahorro final va a ser menor. Para maximizar el descuento, conviene armar el chango con productos incluidos y combinarlo con las Ofertas Flash disponibles durante el fin de semana.

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