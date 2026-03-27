Viernes, sábado y domingo de ahorro en ChangoMas: 15% de descuento sin tope con billeteras virtuales

ChangoMas tiene una promoción para terminar marzo ahorrando , un 15% de descuento sin tope de reintegro pagando con billeteras virtuales . El descuento está vigente viernes, sábado y domingo de marzo 2026 y se puede utilizar tanto en tiendas físicas como en compras online.

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El mecanismo para acceder al decuento es pagar con QR o dinero en cuenta desde apps habilitadas. Aunque el beneficio es amplio, existen exclusiones que pueden modificar el ahorro final. Por eso, antes de ir al súper, conviene revisar qué productos están incluidos.

El 15% de descuento sin tope en ChangoMas se aplica en compras realizadas viernes, sábado y domingo , tanto en sucursales físicas como en Más Online, eligiendo pago online.

Para acceder, hay que pagar con billeteras virtuales habilitadas como Mercado Pago, Cuenta DNI, Naranja X, Personal Pay y Ualá , utilizando QR o dinero en cuenta.

La promo alcanza a Hiper ChangoMas, ChangoMas, Punto Mayorista y Más Online , pero no es acumulable con otras promociones ni con productos en liquidación.

Entre las principales exclusiones aparecen rubros como carnicería, pescadería, frutas y verduras, lácteos de marcas específicas, bebidas alcohólicas y gaseosas, además de categorías como electrodomésticos, tecnología y neumáticos.

Ofertas Flash del fin de semana en ChangoMas

Además del descuento general, ChangoMas suma las “Ofertas Flash”, con promociones por tiempo limitado durante todo el fin de semana en sus sucursales y tienda online.

Entre las más destacadas hay:

80% de descuento en la segunda unidad en huevos de Pascua

70% en tapas de empanadas, mantecas y picadillos

50% en aceites de marca líder, fiambres y quesos feteados

25% en yogures de primera marca

También se suman beneficios como 2x1 y cuotas sin interés en neumáticos, además de promociones exclusivas para socios Más Club en productos de limpieza, pañales y consumo diario.

Estas ofertas permiten complementar el descuento principal con rebajas puntuales en distintas categorías.

Cuánto podés ahorrar con el 15% sin tope en una compra

El beneficio clave de esta promo es que el 15% de descuento no tiene límite de reintegro, por lo que el ahorro crece según el monto de compra. Por ejemplo, si gastás $100.000 en productos alcanzados:

Ahorrás $15.000

Terminás pagando $85.000

Mercado Pago Mercado Pago

Sin embargo, este cálculo aplica solo si toda la compra entra en la promoción. En la práctica, si incluís productos excluidos como carnes, bebidas o lácteos, el ahorro final va a ser menor. Para maximizar el descuento, conviene armar el chango con productos incluidos y combinarlo con las Ofertas Flash disponibles durante el fin de semana.