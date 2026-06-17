Viajar gratis con SUBE sin mostrar el CUD: quiénes deben hacer el nuevo trámite y qué pasa en Mendoza

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante una tarjeta SUBE vinculada al Certificado Único de Discapacidad (CUD) . La modalidad comenzará a implementarse desde el 19 de junio y permitirá acreditar el beneficio sin necesidad de exhibir el certificado en papel.

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Adorni anunció que personas con discapacidad podrán viajar gratis solo con la SUBE, algo que funciona en Mendoza desde 2019

Aunque el anuncio fue realizado por la Secretaría de Transporte de la Nación , en Mendoza el beneficio ya existe desde hace varios años a través del sistema provincial de abonos. Por eso, la principal novedad para los mendocinos estará vinculada con el uso de este derecho cuando viajen a Buenos Aires u otras provincias en servicios de jurisdicción nacional.

El sistema impulsado por la Nación exige que la persona beneficiaria registre una SUBE a su nombre y la vincule con su CUD . Una vez realizado ese trámite, podrá activar el descuento del 100% y utilizar la tarjeta para viajar sin cargo en colectivos nacionales y trenes.

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación explicaron que la medida busca “ simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude ”. Además, remarcaron que pretende “ mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público ”.

Quienes necesiten un acompañante podrán utilizar la misma tarjeta SUBE para registrar ambos pasajes sin costo, siempre que el CUD así lo indique.

El nuevo mecanismo convivirá con el esquema actual , por lo que quienes lo prefieran podrán seguir acreditando el beneficio mediante la presentación física del Certificado Único de Discapacidad .

¿Qué pasa en Mendoza con este anuncio?

La implementación anunciada por la Nación no crea un beneficio nuevo para los usuarios del transporte público mendocino. En la provincia, las personas con discapacidad ya cuentan con el Abono Discapacidad, que permite viajar sin cargo mediante el sistema SUBE.

Según una fuente del Ministerio de Gobierno de Mendoza:“En Mendoza, el beneficio para personas con discapacidad, que ahora Nación incorporó al sistema SUBE), ya se aplica desde hace más de siete años. El mismo funciona a través del sistema provincial de abonos, que opera con SUBE, desde 2019”.

Tarjeta Sube En Mendoza, el pasaje gratuito ya funciona con un sistema provincial, aunque la medida de Nación suma una alternativa para viajar fuera de la provincia.

En la práctica, el cambio cobra relevancia para quienes salgan de Mendoza y utilicen colectivos de jurisdicción nacional o servicios ferroviarios, ya que podrán acceder al beneficio con la SUBE vinculada al CUD sin necesidad de exhibir el certificado físico.

Cómo hacer el trámite en Mendoza y qué deben tener en cuenta quienes viajen a Buenos Aires

Quienes necesiten gestionar el Abono Discapacidad en Mendoza tienen distintas alternativas para completar el trámite:

A través de Mendoza por Mi:

Ingresar con la cuenta personal, buscar la opción “Tarjeta SUBE”, seleccionar “Iniciar” y completar los datos solicitados. Previamente, es necesario registrarse en la plataforma oficial de SUBE con la tarjeta y el DNI.

En la Ventanilla Única de Casa de Gobierno:

Presentar el Certificado Único de Discapacidad o el certificado expedido por el Ministerio de Desarrollo Social (original o copia fiel) junto con el DNI original en Av. Peltier 351, Ala Oeste, primer piso.

En la Terminal de Ómnibus de Mendoza:

Realizar la gestión con la misma documentación en los locales 107 y 132, Ala Norte, primer piso. En otros puntos habilitados: como los controles de líneas de las empresas de transporte, Centros de Atención, Puntos SUBE y Terminales Automáticas, entre ellos el ubicado en Rivadavia 420.

Para los mendocinos que viajen a Buenos Aires o a otras provincias, será importante realizar también la vinculación del CUD con una SUBE registrada, ya que ese requisito permitirá acceder al beneficio en los colectivos nacionales y trenes alcanzados por la medida implementada por la Nación.

El esquema para los acompañantes también mantiene el criterio que Mendoza aplica desde hace años. Cuando el CUD establece que la persona con discapacidad necesita asistencia, el beneficio de gratuidad queda asociado a la misma tarjeta SUBE del titular. En esos casos, al momento de viajar debe pagar dos pasajes con la SUBE con beneficio para registrar tanto el pasaje de la persona con discapacidad como el de su acompañante, ambos sin costo.