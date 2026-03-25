Valeria Mazza invierte en un nuevo proyecto: que se sabe de su emprendimiento vitivinícola

Valeria Mazza impulsa un proyecto vitivinícola junto a una marca europea, con lanzamiento previsto y expectativas en sus productos.

La presentación oficial de Finca Valeria está prevista para el 26 de marzo, según anticiparon en redes.

La modelo y empresaria Valeria Mazza avanza con un nuevo proyecto vitivinícola. La iniciativa combina producción de vinos con una propuesta estética y de identidad marcada, en alianza con un actor internacional del rubro.

Aunque aún no se conocen todos los detalles, el emprendimiento apunta a posicionarse dentro del segmento de vinos de estilo, con foco en etiquetas rosadas y blancas. La presentación oficial está prevista para los próximos días, mientras crece la expectativa sobre el alcance de esta inversión.

Finca Valeria: adelantos, fecha de lanzamiento y el concepto detrás del proyecto El nuevo desarrollo encabezado por Valeria Mazza comenzó a tomar forma pública a través de sus redes sociales, donde se difundieron los primeros mensajes del proyecto. En uno de los posteos se anticipa: "Hay secretos que la tierra guarda hasta que están listos para ser contados. Valeria Mazza y Félix Solís, una nueva forma de entender el vino está cobrando vida. Muy pronto, el misterio se desvelará", fijando el 26 de marzo como fecha de presentación.

imgi_5_655212706_18032413514623832_1981828435038234950_n Avances del proyecto muestran etiquetas de vinos rosados y blancos, aún sin varietales confirmados. Instagram Finca Valeria En otra publicación, el enfoque se amplía hacia el concepto de marca: "La elegancia se siente, la tradición se celebra y el buen gusto, nunca pasa de moda". Bajo el nombre Finca Valeria Wines, el emprendimiento se define como "un proyecto donde cada detalle lleva el sello personal de Valeria Mazza y el legado vitivinícola de Félix Solís". En los avances difundidos se observan vinos rosados y blancos, aunque todavía no se confirman los varietales.

Félix Solís: el respaldo internacional detrás de la apuesta en Mendoza El proyecto cuenta con la participación de Félix Solís, referente del sector vitivinícola en España, con presencia en denominaciones de origen como Valdepeñas y La Mancha. Su bodega en Valdepeñas, inaugurada en 1975, dispone de una de las plantas de elaboración y embotellado más modernas del mundo, con capacidad para procesar 7,5 millones de kilos de uva por día y una capacidad total de vinificación de 175 millones de kilos.