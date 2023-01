Vacaciones en Chile: dólares, tarjetas de créditos o pesos chilenos, ¿cómo conviene pagar?

El Banco Central de Chile publicó este 17 de enero un “dólar observado” en $821,59; mientras que el Banco Nación (BNA) ubica cada dólar en $189,25. Esa debería ser la paridad cambiaria, pero para las compras en el extranjero, o para la compra de dólares para ahorrar, hay que tener en cuenta la aplicación de distintos impuestos que complican el cálculo.

Dólar “ahorro”: $312,26

Así, por ejemplo, si se tuviera acceso al denominado “dólar ahorro”, es decir, a la compra de hasta u$s200 mensuales para viajar a Chile con dólares en el bolsillo, habría que considerar que cada dólar, más impuestos (65%), cuesta $312,26 argentinos. En este caso, el 35% que se sumó “a cuenta de Ganancias y Bienes Personales podrá recuperarse al inicio del próximo año, completando una declaración jurada ante AFIP.

De esta manera, si 1 dólar equivale a 821,59 pesos chilenos o $312,26 argentinos; 1.000 pesos chilenos serán $380,06 argentinos.

Dólar tarjeta: $378,50

Por otro lado, si la opción elegida es pagar con tarjeta de crédito en Chile habrá que tener en cuenta dos cotizaciones distintas, una vez que se hayan aplicado todos los impuestos.

El llamado “dólar tarjeta” equivale a $331,19 argentinos cuando se aplica un 75% en impuestos y hasta un total de u$s300 por mes, pasado ese valor, el precio sobre el dólar oficial se duplica: $378,50.

En este caso, 1.000 pesos chilenos serán equivalentes a $460,69.

Al igual que en el caso anterior, se puede recuperar al año siguiente el componente impositivo “a cuenta de Ganancias y Bienes Personales”.

El dólar es una moneda de referencia en todos los países del mundo

Dólar MEP o Bolsa: $349,17

El precio de referencia del llamado dólar MEP -el resultado que se obtiene al comprar en pesos y vender, en dólares, títulos tales como AL30 o GD30-, es de $349,17. De manera que, 1.000 chilenos equivalen a $425.

Esta podría ser la cotización más conveniente para quienes no pueden acceder al dólar ahorro (personas que reciban algún aporte del Estado Nacional como subsidios a la energía, planes sociales, refinanciaciones de tarjetas de crédito, etc.) pero, a diferencia de lo que sucede con el “dólar tarjeta”, en este caso no se podrá recuperar ninguna parte con una presentación frente a AFIP porque no se trata de la compra directa de dólares, sino de una operación que genera rendimientos en dólares (compra venta de títulos).

Paso a paso para comprar dólar Mep, la cotización más baja y legal para quienes no pueden acceder al oficial:

1-Crear una cuenta comitente en el banco en donde se tiene la cuenta dólar;

2-En la sección “inversiones” optar por “títulos públicos”, elegir uno que se compre en pesos y pueda venderse en dólares;

3-Comprar al “valor de mercado”, o al máximo valor de referencia que otorgue la entidad bancaria para garantizar la operación de “contado inmediato”.

4-Aguardar un día;

5-Repetir la operación, pero ahora con la opción “vender” y la moneda en dólares;

6-Al sexto día, los dólares estarán en la cuenta, y se podrá “vender dólar MEP” si así se quisiera, para obtener un precio en pesos por esos dólares superior al del oficial y legal.