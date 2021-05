Uthgra Mendoza pide ayuda urgente para los trabajadores del sector

Desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Seccional Mendoza, rechazaron las restricciones que impuso el Gobierno Nacional y solicitan urgentemente una ayuda efectiva para todos los trabajadores y trabajadoras del sector, que son los más afectados por la pandemia y por el mal manejo de la dirigencia política.

“Entendemos que estamos en el pico de la segunda ola y que la salud es lo más importante, eso no está en discusión. Pero luego de 14 meses de pandemia, estamos en condiciones de decir que el sueldo de mayo y de los meses por venir es una incertidumbre, ya que el Repro 1 y Repro 2 no llegó ni a la mitad de los establecimientos gastronómicos, por lo tanto los trabajadores y trabajadoras siguen a la deriva y no cobran lo que cuesta una canasta básica de alimentos” sostuvo la Secretaria administrativa de Uthgra Mendoza, Carolina Montivero.

Montivero también remarcó: “muchísimas Pymes están tapadas de deudas, alquileres, carga impositiva, municipalidad y demás. Este parate, que se puede llegar a extender, directamente las va a llevar al cierre definitivo y por consiguiente muchas familias en la calle. Es por esto que desde el Sindicato solicitamos imperiosamente que vuelva el ATP, ya sea nacional o provincial”.

La Secretaria además afirmó: “ya se aprobó en la Legislatura el carácter de trabajadores esenciales a los gastronómicos y hoteleros, por lo tanto precisamos que la actividad se desarrolle con la normalidad que venía trayendo, con los protocolos establecidos y efectivos con los que hemos convivido, y también que se vacune a todo el personal activo”.

Por último, Montivero dijo: “desde el Sindicato vamos a seguir luchando contra el gran flagelo que también afecta al sector como lo es la informalidad, ya que hoy tenemos casi el 50% de trabajadores y trabajadoras sin registro, sin aportes, sin cobertura social, sin seguro, y en cualquier momento pueden quedarse sin asistencia y con cero ingresos