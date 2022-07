Uno por uno: estos son los insumos importados que le faltan a las industrias de Mendoza

Imposibilidad de duplicar exportaciones a EEUU para Ferro silicio y Siliciuro de Calcio, por falta de insumos. Pagos pendientes por restricciones CIR 7532 BCRA 190722. También, materiales y repuestos para la planta de Mendoza que ya están afectando la producción. No se pueden importar los materiales que se utiliza para producir los envainados de acerías nacionales.

Faltan repuestos de tractores e insumos fitosanitarios. No hay referencia de precios para adquisición de los mismos. Así como insumos ferrosos con cupos, entre ellos, anhidrido sulfuroso.

No hay posibilidad de adquisición de soda solvay para producir botellas, lo que hace muy difícil conseguirlas. Además ha habido un aumento considerable en las mismas.

Cupo de importaciones ineficientes y pagos a 180 días que no se pueden cumplir. Genera problemas para poder exportar y pagar servicios vinculados como fletes, despachantes, etc.

No se puede importar ni girar divisas, no hay reglas claras, problemas con las SIMIS y entidades bancarias.

No se puede importar por facturas pendientes que no se pueden pagar, con posibilidad de ejecución de los seguros, lo que repercutiría en la pérdida de mercados y crédito a nivel internacional. No existen hoy condiciones para pago anticipado como exigen los mercados.