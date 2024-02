Una empresa mendocina entró al mundo del vino con una compra estratégica en San Juan

Tras la salida de la firma japonesa Kataoka & Co, en agosto de 2023, el destino de Jugos y Vinos Andinos se manifestaba sombrió. Sin embargo, casi cinco meses depués del sece de sus operaciones, la mostera que está ubicada en el departamento de San Matrín, en San Juan, cambió de dueño y una empresa de capitales mendocinos se convirtió en su propietaria, ingresando como nuevo jugador en el sector con el desafío de revivir una de las firmas vitivinícolas que tiene un potencial exportador de U$S 10 millones.

Al frente de este proyecto se ubica Italo Kristick, miembro de la empresa Kristich Desarrollos que posee un amplio porfolio de negocios inmoviliarios, hoteleros, casinos y también dedicados al agro. En el sector vitivinícola avanzó con Grape Boucket, 30 hectáreas viñedos para el cultivo de Malbec, en la localidad de Vista Flores, Tunuyán, en el mismo predio donde se encuentra el hotel de 4 estrellas Fuente Mayor, que también pertecece a la empresa de desarrollos con una destacada trayectoria en nuestros medio.

El regreso a la escena vitivinícola de Jugos y Vinos Andinos, que hace 15 años un grupo japonés le adquirió a Peñaflor, no solo promete la reactivación de la producción en villa San Isidro sino también la generación de empleo, porque la reapertura de la planta podría significar la reincorporación de hasta 50 trabajadores y la creación de nuevas oportunidades comerciales para los productores de uva de la región.

Las inversiones en la provincia

“Mirando hacia el horizonte de los próximos 15 años (…) El futuro es prometedor y lleno de oportunidades, y en Kristich Desarrollos, estamos dedicados a seguir construyendo realidades innovadoras y perdurables”, ha públicado la compañía para hablar de su futuro en su página web. Es por eso que este desembarco en el sector vitivinícola les permite seguir desarrollando su plan agrícola y a la vez marca un hito para la empresa.

Kristich Desarrollos, con 25 años de experiencia en el sector de la construcción y 140 proyectos entregados, planea en el segundo semestre de 2024 inaugurar el Hotel Fuente Mayor (de cuatro estrellas) en el departamento de San Martín; tercera etapa de un proyecto urbanistico, junto a la Ruta Nacional 7, de 36.972 m², que contempla un strip center, un casino, sala de convenciones, un centro médico y un condominio de 300 departamentos y que demandó de una inversión incial de más de U$S 11 millones.

El Grupo Kristich se encuentra actualmente trabajando en la construcción de 80 locales comerciales (8.000 m2) sobre lateral de Acceso Sur frente al Barrio Gardenia, en Luján de Cuyo; y para marzo 2024 espera la obra que contará con 23 locales comerciales frente al barrio privado La Bastilla. Por último, en ciudad proyecta comenzar en septiembre con la construcción de un importante edificio sobre calle Emilio Civit, proyecto que tendrá 82 departamentos de categoría Premium triple A.

Desde la Mesa Vitícola de San Juan estimaron que esta empresa "podría significar una oportunidad de inversión a futuro". Porque la bodega y toda su aparatología está lista para utilizarse.

El potencial de la planta

De acuerdo a información que consignó, el 24 de agosto de 2023, el diario Tiempo de San Juan “La mostera cuenta con 35 trabajadores dentro del convenio colectivo de trabajo y por afuera, tiene 15 más. En total son 50 familias que desde septiembre quedarán formalmente desvinculados de la empresa”. La empresa, que está ubicada en el valle de Tulum, a 30 km de la capital de San Juan, tiene un potencial exportador de U$S 10 millones y sus principales mercados en Japón, Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica.

Según fuentes, la transacción se llevó a cabo tras intensas negociaciones entre las partes involucradas, y aunque los detalles financieros de la adquisición de Jugos y Vinos Andinos no han sido revelados, se sabe que la empresa mendocina tiene la intención de poner en marcha la planta lo antes posible, aprovechando la proximidad de la temporada de cosecha de uva en Cuyo. En 2021, según datos de la Cámara de Comercio Exterior, la firma exportó 5.800.000 kilos de jugo de uva concentrado equivalente a U$S 7.000.000 y en 2022, negociando 64.000 kilos más, cobró casi U$S 10.000.000.

La planta, cuya bodega, aparatología y sistemas de filtrado están listos para ser utilizados, produce Jugo de Uva Blanco Concentrado (incorporando una variedad orgánica), y Jugo de Uva rectificado o deionizado; en tanto que por pedido elaboran Jugo de uva concentrado de varietales y jugo de uva concentrado tinto. La empresa procesa entre 20 a 25 millones de kilos de uva y constituye una de las 8 firmas que consolidaban el 80% del mercado.

La empresa, tienE un potencial exportador de U$S 10 millones y sus principales mercados son los de Japón, Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica.

La salida de Kataoka

La empresa Kristich Desarrollos es el tercer propietario de la planta de jugos concentrados tras la sociedad que llevaron adelante Kataoka & Co y el grupo Peñaflor. Un negocio que había comenzado a principios de la década del 70′, cuando la firma japonesa importaba mosto a su país. Luego, en la década del 90′, se inició la construcción de una planta mostera, para abastecerse de primera mano. Un desarrollo que se hizo junto a capitales del grupo Peñaflor; la planta abrió sus puertas en 2007.

En 2010, Kataoka se convirtió en única dueña de la mostera hasta que decidió cerrar sus puertas. La firma japonesa había anunciado el cese de sus operaciones en la planta ubicada en villa San Isidro en agosto de 2023, despidieron a decenas de trabajadores y en septiembre sus pueretas quedaron cerradas. Los medios periodisticos, al entrevistar a Gustavo León, Secretario General del gremio SOEVA, destacaron que “El dueño dijo ‘no invertimos más en Argentina y nos retiramos”.

Al parecer, Kataoka había comenzado a pensar en desprenderse de la empresa por los diferentes obtáculos que se les presentó para llevar adelante su plan de inversioes y negocios, entre ellos no poder expandirse geográficamente a causa de las limitantes que les impone la actual Ley de Tierras.

