16 de abril de 2026 - 12:55

Una charla con Mauricio Badaloni sobreel corredor bioceánico, en Aconcagua Radio

Mauricio Badaloni, referente industrial, destaca el compromiso presidencial y la necesidad de reducir costos y tiempos en la conectividad con Chile, clave para el 75% del comercio bilateral.

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael participó de una reunión con el Embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Cristián Uriarte Herrera, realizada en la sede de la Unión Industrial de Mendoza (UIM).

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael participó de una reunión con el Embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Cristián Uriarte Herrera, realizada en la sede de la Unión Industrial de Mendoza (UIM).

Foto:

Los Andes | Redacción
Por Redacción

Leé además

Investigadores del CONICET

En Aconcagua Radio una científica advierte acerca de la realidad del CONICET: "Estamos laburando con donaciones"
en aconcagua radio, el paro de 72 horas que inician medicos del pami

En Aconcagua Radio, el paro de 72 horas que inician médicos del PAMI

Por Redacción

Mauricio Badaloni, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y secretario de la Unión Industrial Mendocina (UIM), expresó "renovadas esperanzas" tras una reunión de empresarios con el embajador de Chile en Argentina, enfocada en mejorar el paso fronterizo.

Fue en una charla con Aconcagua Radio, donde Badaloni, quien también es empresario del transporte, resaltó la nueva filosofía del presidente argentino Javier Milei y el primer encuentro con su homólogo chileno, José Kast, indicando que ambos países están "con la idea y la energía puesta para mejorar la conectividad entre Argentina y Chile y fundamentalmente bajar costos".

Un dato es que el 75% u 80% de los bienes transables entre Argentina y Chile pasan por el corredor bioceánico. Se abordó la problemática de los cierres preventivos del paso, señalando que Chile se había apartado de acuerdos binacionales. También se discutió la necesidad de un "código compartido de las bases de datos", ya que existen cuatro organismos descentralizados por cada lado y Chile no es miembro del Mercosur, lo que dificulta los trámites.

El objetivo es reducir los tiempos de espera, que pueden ser de hasta 8 horas a 3300 metros de altura, sin perder los controles. Badaloni enfatizó que la falta de fluidez genera costos adicionales para ambos países.

Entre otros temas discutidos, Badaloni afirmó que también se abordó el mal estado de la ruta en Argentina y la necesidad de un hub logístico en Mendoza para dinamizar el comercio y el transporte.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno de Mendoza desplegó un operativo especial de control en Navidad.

Aconcagua Radio: un proyecto de ley busca agravar multas para funcionarios que conduzcan alcoholizados

Germán Giuliani

En Aconcagua Radio analizan la situación del argentino German Giuliani detenido en Venezuela

en aconcagua radio, el auge del seguro de caucion o alquilar sin garante

En Aconcagua Radio, el auge del seguro de caución o alquilar sin garante

Ahmad Saleh, sacerdote islámico argentino radicado en Irán.

Irán en el ojo de la tormenta: un sacerdote argentino relata la realidad desde Qom, por Aconcagua Radio