Una bodega mendocina será la primera del país en recibir criptomonedas por sus vinos

El cambio y la evolución son una constante en el mundo del vino. Aunque se trata de una industria donde las tradiciones están muy arraigadas, algunos se animan a patear el tablero y proponer cosas totalmente nuevas. Uno de esos casos es el de Morcos Wines, que se convertirá en la primera bodega del país en recibir criptomonedas como medio de pago en su nueva tienda virtual.

El establecimiento esteño liderado por Sharbel Morcos y su hijo Matías Morcos en la dirección enológica, lanzó su nueva página donde se podrá acceder al portfolio completo de la bodega, con distribución gratuita a todo el país. La gran novedad es que, además de los medios tradicionales, operarán con bitcoins. Así mismo, ya están preparando sus propios NFT, la última tendencia en el mercado digital.

“Quisimos que el portal tenga nuestro ADN y estilo y de este modo poder estirar nuestra cadena comercial con nuestra estructura. A partir de ahora, la idea es poder llegar a muchas personas en todo el país, que muchas veces estaban muy interesadas en nuestros productos y les costaba conseguirlos. Sobre todo, las perlitas, algunos vinos que hacemos partidas muy pequeñas, que solo estaban en vinotecas o restaurantes muy de nicho y la idea es que todos puedan acceder”, dijo el director y propietario de la bodega.

En tanto, Matías, el joven enólogo que en 2019 fue elegido como Revelación del Año en la Guía Descorchados 2020, aseguró: “Creemos ser la primera bodega de Argentina y quizás una de las pocas del mundo en recibir esta moneda como forma de pago. Entendemos que esto es el futuro en el uso del dinero. Así que apostamos a estas cosas, como bodega siempre buscamos la innovación en todo sentido y creemos que al unirnos a este mundo es entender la tendencia de nuestros consumidores que muchos ya están en ese mundo”.

Matías y Sharbel Morcos están al frente de la bodega del Este provincial. - Gentileza

Qué es NFT

Otra de las novedades es el lanzamiento de sus propios que saldrán al mercado los primeros con su caja de vinos. Estas siglas significan Non Fungible Token (o Activo No Fungible) y corresponden a un mecanismo digital a través del cual alguien puede comprar algo virtual. De este modo el comprador puede asegurarse de que lo que adquirió es una pieza única y que no habrá otra igual.

A través de este sistema se pueden comercializar todo tipo de activos y la cadena de bloques con la que están creados hace que tanto comprador como el vendedor se aseguren de su autenticidad. Este sistema funciona con blockchain, una cadena de bloques identificadores digitales únicos y se puede utilizar en cualquier activo digital, ya sea un video, un twit, canciones o un cuadro. Para crear un NFT lo que se hace es elegir una cadena de blockchain, para ello es necesario tener una billetera virtual de ETH (que es una criptomoneda).