Un director del Banco Central aseguró que al dólar blue se “toma como referencia” y “hace daño”

En medio de la corrida cambiaria y el dólar blue que no para de subir, hoy de hecho en Mendoza llegó a los $319, el director del Banco Central, Agustín D’Attellis, reconoció que el valor de esa divisa es tomada por la gente como referencia.

“El público la toma como referencia con lo cual te juega sobre las expectativas, tiene traslado a precios, hace daño a nivel económico”, expresó el mandatario con respecto al dólar blue.

Cuando D’Attellis ingresó a la entidad monetaria en mayo pasado, afirmó en una entrevista que “El dólar blue o ilegal está absolutamente fuera de nuestro alcance, no es algo sobre lo cual podamos operar, no es el mercado cambiario donde intervenimos comprando, vendiendo, haciendo operaciones. Es un mercado ilegal que se mueve por canales oscuros y escapa a cualquier control”.

“El volumen es muy chico, no hay referencia. Lo que si es cierto y no se puede ignorar, es que es un mercado donde, dada las restricciones que existen para acceder mercado formal, el público toma como referencia con lo cual te juega sobre las expectativas, tiene traslado a precios, hace daño a nivel económico. No es que es algo que como es ilegal no importa”, aseguró D’Attellis.

“Tiene un impacto, hace un daño por eso es importante tenerlo controlado junto con el resto de las variables”, reconoció en diálogo con radio Nacional.

Sin embargo, aclaró: “Pero como escapa al control directo, es muy preocupante. Hay un contexto de incertidumbre, fogoneado por algunos sectores en particular que tienen intereses muy específicos políticos y económicos, que presionan para intentar que ocurra una devaluación del tipo de cambio oficial”.

“Se entiende que del otro lado, el gran público que mira esta variable y no tiene mucho detalle de qué es lo que pasa atrás, cuál es el volumen, se asusta, se preocupa mirando esto por el traslado a precios que empieza a ver qué ocurre y es perfectamente comprensible”, agregó el economista.

Con respecto a la brecha cambiaria el funcionario dijo: “Se intentan tomar medidas constantemente para tratar de ordenar la situación de que la brecha cambiaria vuelva a niveles más normales. Cuando vos tenés tantos controles y regulaciones sobre el dólar oficial y tenés una restricción tan fuerte de dólares, consecuencia de problemas nuestros que vienen de la gestión anterior, sumado al contexto internacional, esa brecha existe”.

“Cuando se amplifica tanto genera mucho ruido y te distorsiona mucho otras variables. En este contexto es muy importante que las medidas de política económica dotarla de mucho de mucho respaldo político. La economía se mueve por expectativas y que los agentes económicos vean como creíble una medida requiere de ese respaldo, sino empiezan las dudas”, remarcó el director del Banco Central.

D’attellis se refirió también al anuncio que hizo el Gobierno en las últimas horas sobre que tomará medidas para estimular el ingreso de dólares: “A partir de la brecha cambiaria, los dólares de los turistas que ingresan al país lo hacen a través de los canales informales porque la diferencia es muy atractiva. Eso hace que el saldo de la cuenta turista del último mes haya sido negativo arriba de los 500 millones de dólares”.