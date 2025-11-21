Trabajo: taller gratuito sobre liderazgo y discapacidad

Será el 27 de noviembre y apunta a la toma de conciencia sobre la verdadera inclusión dentro del mundo del trabajo.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), una de cada diez personas posee algún tipo de discapacidad. Sin embargo, aunque la inclusión dentro del trabajo ha mejorado en el tema de género (con las falencias que todavía hay) el camino recorrido con la discapacidad todavía es mínimo.

Esta realidad posee un impacto en las organizaciones que todavía no saben cómo afrontar esos desafíos y sortear las barreras culturales. En este contexto, está planteada la charla “Liderar desde la convivencia en discapacidad: pequeñas acciones que transforman equipos”, un taller gratuito que ofrecerá Pizca Experiencias Más Humanas.

La cita es el jueves 27 de noviembre de 17.30 a 20 en Espacio Ecos (Av. Perú 1530 de Ciudad). El encuentro estará facilitado por el Coach Ontológico Profesional Mauricio Bustos, junto al equipo de Pizca. Aunque la actividad no está arancelada, se requiere previa inscripción a través del siguiente link: https://forms.gle/bV1Z3EktjKET4xB67

El taller está destinado a líderes, mandos medios y profesionales de Recursos Humanos que deseen inspirar entornos de trabajo más humanos, diversos e inclusivos. Esta realidad es cada vez más visible y posee un impacto directo en las experiencias en el trabajo. Incluso Andrea Grobocopatel que estuvo en Mendoza con la Fundación FLOR esta semana, explicó que la diversidad laboral está cada vez más atada a la inclusión de la discapacidad en los entornos laborales.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 09.41.11 Así, la consultora Pizca ha diseñado un taller vivencial de capacitación centrado en empoderar a quienes conducen equipos a convertirse en verdaderos agentes de cambio. Este entrenamiento intensivo permitirá a los líderes: