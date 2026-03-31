Luis Caputo celebró los índices de pobreza y aseguró que es "la más baja en más de 7 años"

El ministro de Economía se expresó tras conocerse las cifras del Indec y destacó la influencia del Ministerio de Capital Humano para el crecimiento económico.

Luis Caputo sobre el dato de la pobreza: "La más baja en más de 7 años"

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de pobreza e indigencia del segundo semestre del año 2025, el cual cerró en menos de 30 puntos. Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “la pobreza es la más baja en más de 7 años”.

A través de un posteo en su cuenta de X, el ministro de Economía celebró la cifra y enumeró los puntos que, en su consideración, son los más relevantes del informe. "En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue del 6,3%", destacó

Embed LA POBREZA ES LA MÁS BAJA EN MÁS DE 7 AÑOS.



En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%

Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza y de la indigencia se redujo 9,9 p.p. y 1,9 p.p.

En relación… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 31, 2026 En otro de los puntos, destacó que "la incidencia de la pobreza fue la más baja desde el primer semestre de 2018"

Asimismo, el funcionario agregó que la reducción en la pobreza e indigencia se vio influenciada por “el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inicio de la gestión de Sandra Petovello”, haciendo alusión a las políticas implementadas por el Ministerio de Capital Humano.

El informe del Indec sobre la pobreza La pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas en el segundo semestre del 2025 y cerró el año en 28,2%, según el informe que difundió esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).