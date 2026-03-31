Luis Caputo celebró los índices de pobreza y aseguró que es "la más baja en más de 7 años"

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de pobreza e indigencia del segundo semestre del año 2025, el cual cerró en menos de 30 puntos. Al respecto, el ministro de Economía,Luis Caputo, aseguró que “la pobreza es la más baja en más de 7 años”.
A través de un posteo en su cuenta de X, el ministro de Economía celebró la cifra y enumeró los puntos que, en su consideración, son los más relevantes del informe. "En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue del 6,3%", destacó
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LA POBREZA ES LA MÁS BAJA EN MÁS DE 7 AÑOS.
En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3% Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza y de la indigencia se redujo 9,9 p.p. y 1,9 p.p. En relación…
En otro de los puntos, destacó que "la incidencia de la pobreza fue la más baja desde el primer semestre de 2018"
Asimismo, el funcionario agregó que la reducción en la pobreza e indigencia se vio influenciada por “el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inicio de la gestión de Sandra Petovello”, haciendo alusión a las políticas implementadas por el Ministerio de Capital Humano.
El informe del Indec sobre la pobreza
La pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas en el segundo semestre del 2025 y cerró el año en 28,2%, según el informe que difundió esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
De esta manera, el índice bajó 3,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al primer semestre y se ubicó como la cifra más baja desde 2018, cuando cerró en 27,3%.
En cuanto a la indigencia, el número final del 2025 cerró en 6,3% (0,6 p.p. menos) y alcanzó a casi 2 millones de personas. La diferencia con la pobreza se basa en la capacidad de cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Total (CBT).
Sin embargo, el último dato difundido por el INDEC muestra que todavía hay 13 millones de personas que continúan bajo esta condición.