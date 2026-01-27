27 de enero de 2026 - 00:06

Techint evalúa denunciar por dumping en la licitación de caños para Vaca Muerta

La empresa analiza denunciar dumping tras perder la compulsa frente a una firma india con una oferta 40% menor. Desde Techint advierten por el impacto en la producción nacional y el empleo asociado.

La licitación para proveer 500 kilómetros de caños destinados al gasoducto que transportará gas de Vaca Muerta hacia Río Negro aún no está cerrada definitivamente. El Grupo Techint analiza iniciar una investigación por presunto dumping contra Welspun, la empresa india que se adjudicó la compulsa con una oferta 40% más baja.

De acuerdo al reporte de la Agencia Noticias Argentinas, fuentes cercanas a Techint indicaron que el grupo evalúa presentar el caso ante las autoridades competentes. Consideran que la propuesta ganadora habría sido realizada a precios de dumping, lo que podría generar un daño significativo a la industria local y al empleo asociado.

Welspun, uno de los principales productores de tubos para transporte de petróleo, gas y agua, ganó la licitación para el proyecto que permitirá exportar gas licuado en barcos desde Río Negro. La oferta fue de US$ 200 millones, un valor sensiblemente inferior al presentado por Techint.

Desde el grupo industrial sostienen que la propuesta india no habría contemplado costos como aranceles, tasa estadística, flete, logística, gastos portuarios y costos financieros, lo que implicaría precios por debajo de los valores del mercado doméstico. Además, Techint afirmó que los tubos habrían sido fabricados con chapa de origen chino.

En ese marco, desde Tenaris —empresa del grupo dedicada a la fabricación de tubos con costura— remarcan que la compañía emplea actualmente a 420 personas y que, por cada puesto directo, existen cuatro empleos adicionales en la cadena de valor. A nivel global, Tenaris cuenta con plantas en 17 países y más de 26.000 empleados.

Cerca del grupo aseguran que su oferta hubiese sido competitiva en condiciones de competencia “leal”, y señalan que incluso se propuso igualar las condiciones comerciales de la oferta alternativa para “preservar la operación industrial a largo plazo”, aunque no resultara rentable para este negocio puntual, que representa más del 60% del mercado argentino de tubería.

Paolo Rocca elevó esa propuesta mediante una carta enviada a comienzos de enero al directorio del consorcio Southern Energy (SESA), integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, responsable de la obra. Desde ese ámbito sostienen que hubo sobrecostos y que la oferta de Techint no cumplió los plazos.

Por su parte, fuentes del consorcio afirmaron que Welspun ganó la licitación por presentar “la oferta más barata”, cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos.

El proyecto del gasoducto fue presentado dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que implica importantes beneficios fiscales. En ese sentido, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó la versión de que Techint ofertó un precio 40% más alto y advirtió que modificar un contrato adjudicado podría perjudicar la imagen de la Argentina frente a los inversores.

En este contexto, desde el entorno del grupo de Rocca alertan que “con ingresos fiscales que cede el Estado nacional (y todos los argentinos), se financia el trabajo en la India y China”.

