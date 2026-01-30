Subsidios: Las distribuidoras eléctricas comenzaron a informar a los que se quedan afuera y hay sorpresa

Esta semana, Juana recibió un correo electrónico por parte de la distribuidora Edemsa que le indicaba que quedaba afuera del esquema de subsidios debido a la nueva categorización vigente. Tanto ella como Marcos y Andrea recibieron comunicaciones similares. De hecho, desde la compañía eléctrica explicaron que han comenzado a notificar a sus clientes que han quedado afuera de los subsidios en función de la información suministrada por el Ministerio de Energía de la Nación.

El correo explica que “de acuerdo con la información provista por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la Nación , y en el marco del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) aprobado por el Decreto N° 943/2025, el suministro eléctrico a su nombre no registra actualmente la condición de beneficiario del subsidio nacional, conforme a los criterios vigentes”.

La notificación también envía a verificar y/o ampliar esta información en el apartado de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) del sitio web del EPRE: https://epremendoza.gob.ar/resef/ Del mismo modo, se agrega que podrá consultar el estado de su solicitud o, de considerarlo pertinente, solicitar una revisión en la plataforma nacional: https://www.argentina.gob.ar/subsidios .

La aclaración es válida ya que si bien el envío de correos ha comenzado en estos días y seguramente pronto todos los mendocinos a quienes les corresponda, tendrán la información en sus bandejas de entrada. No obstante ni Juana ni Andrea comprenden por qué la Nación les dio de baja al subsidio. Según declararon, ninguno posee ingresos familiares por 3 Canastas Básicas Totales (CBT) ni poseen tres propiedades , embarcaciones de lujo. Sin embargo, en el caso de Marcos, quien es empleado de comercio y completa ingresos con su esposa monotributista categoría B, contó que es dueño de un Renault 2023 que lo dejó afuera del subsidio con lo justo.

Desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aclararon que la quita del beneficio también se hace a partir de un entrecruzamiento de información con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otros organismos. Sin embargo, Romina Ríos de la organización de defensa al consumidor Protectora , expresó que en la experiencia pasada con la quita de subsidios de gas y luz previas, ha sido casi imposible comunicarse con alguien para hacer un reclamo válido.

Quiénes perderán el subsidio

El Decreto N° 943/2025 mencionado por la comunicación de las distribuidoras a sus clientes, es el que formaliza la eliminación de la segmentación por niveles (N1, N2 y N3) y su reemplazo por un esquema binario: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Como se comentó, la asignación del beneficio estará determinada por el ingreso total del grupo conviviente, que no deberá superar el equivalente a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según los valores que publica el Indec.

Este nuevo umbral implica un recorte respecto del sistema anterior, ya que el tope para los usuarios de ingresos medios (Nivel 3) era de 3,5 CBT. Según los datos de diciembre de 2025 el valor de esta canasta fue de $1.308.713 por lo que para recibir algún tipo de subsidio, las familias no deberán superar ingresos en total por $3.926.139.

Solamente los hogares con ingresos netos superiores a 3 CBT (hogar tipo 2) podrán mantener el subsidio en caso de que tengan al menos un integrante con certificado de vivienda expedido por el ReNaBaP. También los que posean un miembro de la familia con pensión vitalicia de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En tanto, no podrán acceder al subsidio los hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a 3 años como es el caso de Marcos. El criterio general tampoco se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular con Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente. Del mismo modo, las familias que posean, en conjunto, 3 o más inmuebles o sean dueñas de embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios también se quedarán afuera del subsidio.

La eliminación del subsidio a la energía eléctrica no será taxativa sino gradual, en especial en estos primeros meses de este verano. El decreto establece que los usuarios que califiquen dentro del régimen focalizado recibirán una asignación base del 50% sobre el costo de la energía. A ese descuento se sumará, de manera transitoria, una bonificación adicional del 25% que se registrará únicamente durante el primer año de vigencia del esquema.

Según la información publicada por el EPRE, las bonificaciones tendrán los siguientes topes: En Verano (diciembre, enero y febrero) El consumo subsidiado es hasta 300kWh/ mes. El consumo excedente se abonará a tarifa de usuario sin subsidio. En invierno (mayo, junio, julio y agosto) El consumo subsidiado es hasta 300kWh/ mes. El consumo excedente se abonará a tarifa de usuario sin subsidio. El resto del año el consumo subsidiado es hasta 150kWh/ mes. El consumo excedente se abonará a tarifa de usuario sin subsidio.

Cómo reclamar

Desde el EPRE y la Secretaría de Energía habían anticipado que no había que reempadronarse para recibir el subsidio a menos que hubiera un cambio drástico de las propias condiciones. Desde la Asociación Protectora, Romina Ríos explicó que si la persona tenía subsidio y ahora su situación en el RESEF cambió o no le permiten solicitarlo, es preciso ingresar a TAD Trámites a distancia (con clave social, fiscal o mi argentina). A través del siguiente link: https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=6048

La profesional dio el paso a paso: “En el buscador hay ir a “Secretaria de energía” o “Rase” o “subsidio energético” en donde se muestran las opciones. Hay que elegir la que dice “solicitud de revisión de subsidios energéticos”, luego iniciar y abrir una sección con un formulario que se debe completar junto con la documentación que se solicita.

“Al hacerlo se confirma el trámite y se emite una número de expediente que se debe guardar porque se la manera de verificar si hay resolución”, expresó Ríos. Agregó que las notificaciones llegan al mail y avisan que hubo un movimiento en el expediente y se debe ingresar a verlo. Para consultar la situación personal se debe ingresar al siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/subsidios