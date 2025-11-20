Sube el dólar hoy: la nueva cotización y la brecha que crece con el blue

El dólar minorista muestra una leve suba este jueves 20 de septiembre : cotiza a $1.390 para la compra y $ 1.440 para la venta en el Banco Nación. En comparación al cierre del miércoles, se trata de un alza de $10 (+ 0,70%).

Por su parte, el dólar blue o paralelo se compra hoy a $1.405 y se vende a $ 1.425 en las llamadas "cuevas", marcando una baja de $5 (-0,35%) y $15 más barato que el oficial.

El mayorista está en $1.413 (+ $6,50), aunque lejos del techo de la banda de flotación, fijado en $ 1.505,98 según el Banco Central.

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.872 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.405 (- $5,00)

Venta: $1.425 (- $5,00)

Dólar hoy, 20 de noviembre

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.448,89 (+ $5,32)

Venta: $1.439 (+ $8,80)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.485,20 (+ $12,06)

Venta: $1.478 (- $ 3,00)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".