Sube el dólar hoy: a cuánto cotiza tras el lunes récord

Después de un lunes rojo en los mercados tras la derrota electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, el dólar minorista cotiza al alza este martes 9 de septiembre a $1.375 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una suba de $10 respecto al último cierre.

El máximo histórico fue ayer a la mañana, cuando por momentos tocó los $1.460 en el BNA. En otros bancos, la divisa se vendió hasta los $1.480. Hacia el cierre de la jornada cedió y se quedó en $1.425.

Desde la salida del cepo en abril pasado, el Gobierno nacional dispuso una banda de flotación que se actualiza al 1% mensual de acuerdo con el siguiente esquema: en el techo ($1.400) aumenta 1% todos los meses, ubicándose en septiembre a $1.471,40 , mientras que en el extremo inferior ($1.000) se reduce al 1% ($951 en septiembre).

En cuanto a las acciones argentinas en Wall Street , hubo rebotes de hasta 4% en el premarket. El Grupo Galicia, que ayer restó casi 24%, ahora suma un 2,77% ; mientras que BBVA Argentina, que se derrumbó un 24,41%, ahora revierte y suma 1,39%. En tanto, Grupo Supervielle gana más de 4%.

En el rubro energético, YPF que perdió más de 15% el día anterior, ahora avanza 2,30%. Pampa Energía crece 2,26% y Edenor suma 3,80%.

A cuánto cotiza el dólar hoy, banco por banco

Banco Nación



Compra: $1.375

Venta: $1.435

Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/nUXAEHZuYU — Prensa BNA (@prensabna) September 9, 2025

Santander $1.385 / $1.435

Supervielle $1.388 / $1.438

Galicia $1.390 / $1.440

Patagonia $1.390 / $1.440

BBVA $1.380 / $1.430

Macro $1.380 / $1.440

ICBC $1.385 / $1.447

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.865,50 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.355

Venta: $1.385

Confirmado el precio que tendrá el dólar este martes 29 de julio, cuando abran los bancos (1) A cuánto cotiza hoy el dólar

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.434,26

Venta: $1.435,10

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.433,48

Venta: $ 1.444,14

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.