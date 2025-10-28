Luego de la abrupta quiebra en diciembre de 2024, el Poder Judicial de Mendoza realizará la subasta de la fábrica de snacks Gonzalo, la cual incluye inmuebles, maquinaria y marca comercial.

Tras la baja del lunes, el dólar volvió a rebotar y quedó al borde de los $1.500

Mendoza es una de las provincias donde más crecen las franquicias: estas son las marcas que llegaron

La histórica firma ubicada en Guaymallén y con una trayectoria de más de 70 años, cerró sorpresivamente a fines de 2024, dejando sin trabajo a más de 25 empleados y con una deuda millonaria en sueldos e indemnizaciones.

Este remate es calificado como histórico, ya que es la primera vez que el Poder Judicial de Mendoza realiza un proceso concursal completamente online, marcando un hito en la digitalización judicial.

La subasta incluye el 100% del establecimiento comercial, una empresa dedicada a la elaboración artesanal de snacks . El lote se encuentra habilitado comercialmente por la Municipalidad de Guaymallén, donde se encuentran ambas direcciones.

El proceso se realizará mediante el sitio Manucho Subastas y el precio base será de $280.000.000.

Subastan la fábrica de copetín Gonzalo luego de su quiebra

Qué activos incluye la subasta

El paquete de activos rematados es amplio y diversificado. Incluye dos propiedades, una situada en calle Berutti 182 con 283 m² y la otra en calle Juan Agustín Maza 796, ambas ubicadas en el distrito Dorrego, Guaymallén, Mendoza.

La subasta también contempla la marca registrada “GONZALO Snacks”, un activo intangible importante para el futuro comprador. La marca tiene inscripción vigente en el Boletín de Marcas (Acta N° 4063890, Clase 29, año 2021).

Además, se remata un vehículo utilitario: una Fiat Fiorino Fire 1242 MPI 8V modelo 2010, color blanco y equipada con GNC.

Cuándo será el remate

El remate es realizado por la martillera Manucha y se lleva a cabo de manera 100% online a través de la plataforma de Manucha. La subasta tiene como fecha de cierre el próximo 7 de noviembre a las 11:00 horas.

Quebró Gonzalo, la tradicional fabrica mendocina de papas fritas y snacks. Quebró Gonzalo, la tradicional fabrica mendocina de papas fritas y snacks.

Cualquier persona o empresa tiene la posibilidad de participar en el proceso, realizando todos los pasos de forma online. Los interesados deben registrarse en el sitio oficial y, una vez validado el usuario, habilitar su participación en la subasta.

Para quienes deseen inspeccionar los bienes presencialmente, la exhibición está programada para el 29 de octubre, de 9:00 a 12:00 horas, en las direcciones de los inmuebles. Las condiciones de participación detallan todos los gastos operacionales.

Para consultas sobre los inmuebles, se puede contactar por teléfono al +54 9 261 552-1623 o por correo electrónico a [email protected], de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. El lote completo puede consultarse en www.superbid.com.ar.

Quiebra abrupta

La fábrica Gonzalo, que cumplió 72 años en funcionamiento, tuvo un final abrupto. El mensaje señalaba una deuda acumulada que a fines de 2024 oscilaba a los 100 millones de pesos, de los cuales 75 millones corresponden a las obligaciones con ARCA (ex AFIP). Además, los últimos meses -según voces de los trabajadores- estuvieron marcados por irregularidades en el pago de salarios desde el mes de agosto y la cobertura de ART.

Los ex trabajadores de la fábrica, que se fundó en 1952, comentaron que en los últimos meses, los propietarios se produjo la venta de diferentes bienes con el fin de “hacer caja”, entre ellos rollos de bolsas completas que las hizo pasar como plástico a una empresa de reciclaje ubicada en la calle Rodríguez Peña o el desalojo de la sala donde funcionaban las oficinas porque iban a alquilar el lugar.