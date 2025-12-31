El ministro de Desregulación y Transformación del Estado sostuvo que el turismo emisivo cumple un rol clave en la competitividad del aparato productivo nacional, al impulsar indirectamente las exportaciones.

Sturzenegger defendió a los argentinos que vacacionan en el exterior: "Son héroes de la producción"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender a los argentinos que vacacionan en el exterior y sostuvo que el turismo emisivo cumple un rol clave en la competitividad del aparato productivo nacional, al impulsar indirectamente las exportaciones.

“Todos los años para esta fecha empieza una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos. Pero es exactamente al revés: son héroes de la producción”, afirmó el funcionario en un mensaje difundido en redes sociales.

Según explicó Sturzenegger, el comercio internacional presenta un patrón consistente a nivel global: los países que más importan también son los que más exportan, medido como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). En ese marco, señaló que cada importación requiere divisas extranjeras que suelen ser provistas por los exportadores.

“Cuando hay muchas importaciones, sube la demanda de dólares y aparecen exportadores que suplen esa necesidad”, indicó. En contraposición, advirtió que restringir las importaciones genera un efecto negativo sobre la competitividad. “Cuando se limitan las importaciones, cae la demanda de divisas y el dólar se abarata en términos relativos, destruyendo la competitividad de nuestro potencial exportador”, explicó en su cuenta de X.

"La demanda de divisas de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y a la exportación de servicios. Cada argentino que veranea en Brasil o en otro país ayuda a sostener la capacidad exportadora del país", sostuvo.