Soapex para viajar a Chile: cuánto cuesta, cómo sacarlo y de cuánto es la multa si no lo llevo

Después de dos años de restricciones y de pasos fronterizos cerrados a raíz de la pandemia de Covid-19, este verano la temporada de vacaciones se acercará un poco más a lo que era la normalidad prepandemia, por más que aún no se la haya declarado oficialmente terminada.

En la medida en que el tipo de cambio lo permita, no serán pocos los mendocinos que regresen a Chile para disfrutar de sus playas. Incluso, es algo que se prevé de ambos lados del Paso Internacional Cristo Redentor, que a partir de este viernes volvió a trabajar de forma integrada -para agilizar el tránsito de pasajeros-, lo que se suma a la flexibilización de requisitos de las autoridades trasandinas para permitir el ingreso de visitantes a su territorio.

Ante esta especie de normalización del panorama, vuelve a entrar en escena un viejo conocido y que tanto dio que hablar hace ya cinco años: el Soapex. Se trata del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Extranjeros, algo que sigue siendo obligatorio para vehículos de otros países que circulen por rutas y caminos chilenos.

El Soapex sigue siendo obligatorio en Chile: cuánto cuesta, cómo sacarlo y de cuánto es la multa si no lo llevo. Foto: Captura Web

El Soapex es obligatorio para viajar a Chile

“En Chile es obligatoria la contratación del Soapex, de la misma manera en que es obligatoria la póliza especial de responsabilidad civil para los extranjeros que llegan en auto a Argentina. Si bien en la aduana, al momento de entrar a Chile, las autoridades no exigen a los pasajeros que lleven este seguro, los carabineros pueden parar en la ruta a un vehículo argentino y pedírselo”, destacó el productor asesor de seguros, Edgardo Juschniuk.

La recomendación, entonces, es que los viajeros tramiten el Soapex si van a viajar a Chile, principalmente para evitar un dolor de cabeza y un momento desagradable en caso de que las fuerzas de seguridad trasandina lo requieran. Según destacó Juschniuk, lo más recomendable es contratar este servicio con alguna empresa aseguradora de Chile, vía web.

“El Soapex sigue vigente. Si algún vehículo extranjero ingresa a Chile, se lo pueden pedir en un control rutero. Y si no lo traen, los carabineros están facultados a poner una multa, que es ampliamente superior a lo que cuesta contratar el seguro para extranjeros”, resaltó el corredor de seguros chileno, Patricio Alvarado.

“Si van a venir en auto los argentinos, la recomendación es que lo saquen. De ahí a que sea de mucha utilidad la cobertura, es otra cosa. Porque, de hecho, la propia extensión de cobertura de las pólizas de seguro que se ofrecen en Argentina para países limítrofes tiene una cobertura más completa que la del Soapex”, se sinceró el corredor de seguros trasandino.

Qué es el Soapex

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Extranjeros (Soapex) es una exigencia para todos los turistas extranjeros que viajen en sus vehículos a Chile. Es una cobertura que se contrata por días e incluye los gastos hospitalarios que puedan llegar a desprenderse ante un hipotético accidente.

Ninguna autoridad fronteriza la exige para ingresar a Chile, por lo que -a diferencia del documento o la declaración jurada (complementada con los controles de equipajes y aduaneros)- es fácticamente posible entrar al país vecino sin haber contratado el Soapex. Incluso, hasta puede darse la situación de que, mientras dure la estadía en Chile, ningún agente de seguridad detenga a un conductor extranjero para pedirle el comprobante de su contratación.

Pero la situación cambiará en caso de que se exija en un control o, en el peor de los casos, el visitante protagonice un accidente. “Más allá de la obligatoriedad, es conveniente tenerlo. Aun para no usarlo”, graficó Juschniuk.

Cuánto cuesta contratar el Soapex

El productor de seguros Edgardo Juschniuk recomendó a quienes vayan a viajar a Chile que busquen en internet distintas empresas aseguradoras de Chile, averigüen cuánto cuesta contratarlo (se cotiza por día y por persona) y lo hagan por su cuenta y de forma personal, para evitar estafas. “Nos hemos encontrado con gente que dice que en Uspallata les ofrecen papeles ya impresos con la supuesta póliza del Soapex, pero son comprobantes falsos. Por eso la recomendación es que cada uno tramite su propia cobertura”, destacó.

Contratar de forma online el Soapex con una aseguradora chilena cuesta entre 10 y 12 dólares por entre 10 y 15 días, según la empresa. Tomando el valor de referencia del dólar este viernes, 30 de septiembre, y sumándole 75% de recargo por los impuestos al dólar turista, esto equivale a entre 2.600 y 3.200 pesos argentinos, por persona.

Pero en el país -y en Mendoza- hay algunas empresas aseguradoras que ofrecen contratar de forma directa el Soapex. El costo de la cobertura, que involucra tanto a autos como a personas, tiene un costo de 2.500 pesos por persona para un período de 6 o 7 días.

Otra cobertura que ofrecen las empresas aseguradoras es la de asistencia al viajero, algo que -si bien no es obligatorio- se recomienda. Sobre todo si se tiene en cuenta que el acceso a la salud no es sin costo del otro lado de la Cordillera de los Andes. En promedio, la cobertura para una familia tipo (4 personas) por 15 días tiene un costo base de 20.000 pesos.

De cuánto es la multa por circular sin Soapex en Chile

En caso de que en un control rutero o de carabineros se detenga a un vehículo extranjero, se le solicite el comprobante de la contratación del Soapex y no lo tenga contratado, las multas por esta falta rondan entre los U$S 83 y los U$S 125. Se trata de un valor mucho más alto que los entre US$ 10 o US$ 12 que cuesta por día contratar el seguro obligatorio para extranjeros.

Por esto es que se recomienda contratarlo también.