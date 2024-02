Seis winemakers argentinos están entre los mejores 100 del mundo

La prestigiosa revista de vinos The Drink Business reconoció a seis enólogos argentinos entre los mejores 100 de todo el planeta. De esta manera quedó claro nuevamente, la importancia, relevancia y calidad que tiene el vino argentino en todo el mundo, posicionándose a la par de países como Francia, España, Alemania y los Estados Unidos.

Lo cierto es que, de esos seis nombres, cinco son mendocinos y vuelcan toda su impronta creativa en bodegas archi conocidas para el público local: Silvio Alberto, de Bodegas Bianchi; Jorge Cabeza, de Bodega Salentein; Mauricio Lorca, de bodega Foster Lorca; José Ponce, Terrazas de los Andes y Daniel Pi, de Bemberg Estate Wines. Delfina Pontaroli, es la sexta enóloga seleccionada, de Bodega Puerta del Abra, Buenos Aires.

Así es como la lista de los “Máster Winemakers Top 100″ fue dada a conocer en la edición de febrero de 2024 de la publicación The Drinks Business y fue presentada durante la celebración de una nueva edición de Vinexpo en París.

Según los creadores de la publicación, lo que busca la guía es “arrojar luz sobre aquellas personas talentosas que trabajan duro en los oscuros ambientes de la bodega”, dijo Patrick Schmitt, Master of Wine y director de The Global Wine Masters.

“Es una forma de dar a conocer a las personas que se esconden detrás de vinos brillantes, muchas de las cuales son personalidades que, en nuestra opinión, no reciben suficiente reconocimiento”, agregó quien también es editor de la publicación The Drinks Business.

La voz de la experiencia

Los Andes, charló con Daniel Pi y Silvio Alberto, que comentaron sus sensaciones tras haber sido distinguidos y formar parte de ese prestigioso grupo selecto. Pi, quién actualmente es director de enología de Bemberg Estate Wines, confesó sentirse bastante sorprendido por la noticia. Fue elegido por su vino La Linterna Malbec, de Finca El Tomillo, Parcela No. 5 2016, según describen en la publicación.

“Quiero reconocer a mi grupo de trabajo por este premio. Uno trata de comunicar lo que uno quiere y de infundir la pasión y el conocimiento en un equipo y sin el equipo es imposible lograr un resultado. Acá es importante desde el operario de la finca, pasando por el de la bodega y todos los actores que intervienen en el resultado final, todos hacen que las cosas sucedan, sin ellos es imposible”, sostuvo.

Sobre la bodega, Daniel explicó: “Bemberg es un proyecto muy joven, nació en el 2013, y como proyecto joven este reconocimiento es muy importante, hace que nos sintamos orgullosos del camino que estamos transitando”.

En relación al momento de su carrera en que lo encuentra este reconocimiento, Daniel, con orgullo, reconoció: “Se siente como cuándo recién empecé, hace 40 años que estoy en la industria, tengo 62 años, y nunca pensé que me daría tantas gratificaciones y fundamentalmente donde nos encontramos hoy, habiendo logrado poner a la Argentina en el mapa del mundo en lo que a vinos se refiere”.

“Sigo teniendo la misma energía, la misma pasión y sigo lleno de proyectos, entre los que se encuentra el de la bodega familiar, que prontamente esperamos poder poner en funcionamiento”, explicó.

Por su parte, Silvio Alberto, enólogo de Bodegas Bianchi, fue otro de los premiados en esto caso por su vino María Carmen Chardonnay 2021 (incluido en The Global Chardonnay Masters 2022), dijo sentir un gran honor de poder formar parte de los mejores 100 enólogos del mundo. De hecho, es uno de los que pudo viajar a la premiación en Francia y desde el viejo continente relató a Los Andes cómo vivió ese momento.

“Uno trabaja permanentemente con la mira puesta en hacer los mejores vinos y lograr satisfacer a los clientes, pero la verdad es que esto me tomó por sorpresa. Hace muchos años que uno trabaja con pasión y dedicación desde el viñedo hasta la copa y esto es una gran emoción y me hizo recordar muchas cosas de mis inicios. Agradezco a mi familia, a la bodega que me ha permitido trabajar libremente y buscar siempre los mejores resultados, vinos que enaltezcan cada vez más la marca, y a todo el equipo que me acompaña”.

Sobre la actualidad de Bodegas Bianchi, Alberto expresó que su visión apunta a buscar siempre la superación año tras año. “Creo que estamos en ese momento, tratando de plasmar día tras día ese objetivo de lograr hacer el mejor vino posible, cosecha tras cosecha, porque como decía un profesor mío, siempre lo mejor está por venir”, aseguró.

silvio Alberto, además de ser el enólogo de Bodegas Bianchi, es el hacedor del vino de Lionel Messi. - Gentileza

El secreto de la excelencia

Si bien el resultado final es lo que se lleva el premio, en el camino pasan cosas y la forma de llevar adelante ese proceso es lo que hace que ese objetivo sea de excelencia. Es en ese sentido que, queriendo mirar tras bambalinas, consultamos a Pi y Alberto sobre el quehacer diario y cuál es el momento preferido de cada uno en todo el extenso proceso que implica la realización de un vino de excelencia.

Al respecto Silvio Alberto, dijo: “Cuando en invierno empezamos a pergeñar lo que va a ser la nueva cosecha, a podar, estar metido en el campo para ver cómo va a ser el manejo del equilibrio, el balance de la planta hasta después todo el proceso de elaboración y el poder determinar los puntos de madurez, con el balance justo entre fruta, concentración y después toda la técnica de vinificación en donde buscamos extraer todo aquellos que sintetizó la planta es sin dudas, lo más hermoso de esta tarea”.

Por su parte, Daniel Pi dijo que, en todo el proceso de crear un vino, “hay muchos momentos de toma de decisión que son claves al momento de diseñarlo, desde la poda, la parte agrícola, la elección del momento de vendimia, el punto de prensado, después definir la crianza y el momento más creativo, donde se seleccionan los componentes que ha venido elaborando y transformar ese combo en un blend o en un corte. Eso hace de esta una profesión por demás gratificante”.

Daniel Pi fue incluido entre los 100 mejores enólogos del mundo. - Gentileza

Un nuevo terroir

Como se dijo, el reconocimiento en esta ocasión no fue solo para Mendoza, también se dio para una incipiente región de la mano de la enóloga Delfina Pontaroli, quien durante más de una década ha liderado el equipo de enología y viñedo de Bodega Puerta del Abra. Su rol ha sido destacable en el desarrollo de la vitivinicultura en una nueva zona como Balcarce, Provincia de Buenos Aires.

Esta región enfrenta desafíos diferentes a los que se dan en el Oeste, donde se desarrolla la gran parte de la actividad en el país, debido a la diversidad de sus suelos, los vientos persistentes y su proximidad al Océano Atlántico Sur. Sin embargo, en poco tiempo ya ha demostrado su potencial, cosechando galardones como el The Global Master Pinot Noir 2023 que se llevó el Insólito Pinot Noir 2020 elaborado por Pontaroli.

“Resulta difícil expresar con palabras lo que este reconocimiento significa para mí. Lo más significativo es que no solo es un premio personal, sino un tributo a todo el equipo extraordinario detrás de cada botella de vino en Bodega Puerta del Abra. Cada miembro ha contribuido con pasión y dedicación, y este logro es una validación del arduo trabajo en equipo buscando expresar nuestro lugar en cada copa”, expresó.

Delfina Pontaroli es la única enóloga argentina dentro del listado. - Gentileza

