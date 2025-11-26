Segunda suba consecutiva del dólar: a cuánto cotiza hoy y cuál es la brecha con el blue

Por segundo día consecutivo, el dólar minorista se mueve al alza y cotiza hoy a $1.430 para la compra y $ 1.480 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una suba de $10 (+ 0,68%) respecto al cierre del martes, que ya había cerrado la quietud arrastrada desde inicios del mes.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 26 de noviembre

El dólar arrancó la semana en alza y se acerca a los $1.500: a cuánto cerró el oficial

Por su parte, el dólar blue o paralelo se consigue en las "cuevas" a $ 1.455 , más conveniente que el oficial.

En tanto, el dólar mayorista se vende a $1.450 (+ 0,17%), aún lejos del techo de la banda de flotación, fijado en $1.508,98 por el Banco Central con actualización del 1% mensual.

Este miércoles tiene lugar una licitación de deuda en pesos, como las que sostiene la Secretaría de Finanzas de manera recurrente para refinanciar los vencimientos de las letras y bonos del Tesoro. Hay en el calendario obligaciones de pago por $14,6 billones.

Además, un informe de Romano Group consideró que los precios a los que se negocian los contratos de dólar futuro de los próximos meses hacen concluir que el mercado "compró" la idea de que no habrá cambios en el esquema de flotación del dólar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1993713635794035187?s=20&partner=&hide_thread=false Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/7MPWBgljrW — Prensa BNA (@prensabna) November 26, 2025

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.924 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.435 (- $5,00)

Venta: $1.455 (- $5,00)

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.487,47 (+ $6,61)

Venta: $1.479 (+ $11,91)

dólar martes Dólar hoy, 26 de noviembre WEB

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.531,54 (+ $8,94)

Venta: $1.522 (- $36,88)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".