Según una consultora privada, una familia tipo necesita $92.810 para no ser pobre en Mendoza

La consultora Evaluecon reveló que, en noviembre, el valor de una Canasta Básica Total “digna” para una familia tipo en Mendoza fue de $92.810. Se trata del monto que necesita para no sentirse pobre o no percibir que está en niveles de pobreza. En octubre, el importe necesario para esto había sido de $89.370, lo que implica que en un mes tuvo un incremento de 3,85%.

Según relevamientos propios de Evaluecon -encuestas telefónicas y consultas con distintos organismos privados-, que apuntan a reflejar con precisión el nivel de gasto y consumo de las familias en Mendoza, se han determinado los siguientes gastos promedio mensuales (redondeados para obtener valores más claros), para una familia “promedio/típica/representativa mendocina”, de cuatro miembros, compuesto por un jefe varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de 5 y una hija de 8 años:

Alquiler: $34.000

Impuestos y servicios: $3.300

Alimentos y Bebidas $39.000 (incluyendo elementos de limpieza, tocador, etc.)

Gastos varios: $2.600

Indumentaria: $5.700

Atención Médica y Gastos para la salud: $1.800 (sin incluir personas con tratamientos permanentes)

Transporte: $6.000 (sin incluir gastos de vehículo, sólo gastos de colectivos)

Gastos educación: $410 (sin incluir cuotas a colegios privados, ni transporte escolar)

De esta manera, se determinó que una familia tipo necesita $1.300 por día para comer y $3.094 diarios para cubrir todos los gastos que les permitan vivir en condiciones dignas.

En cuanto a las perspectivas, plantearon que es de esperar un cierto sinceramiento de precios este mes y que, además, por cuestiones estacionales, los valores tienden a subir. El problema, acotaron, radica en la falta de un plan de estabilización, dado que existe un problema inflacionario estructural grave. Incluso, el gobierno extiende aumentos para el año que viene -combustibles, por ejemplo- y sigue intentando más congelamientos en alimentos, lo que provoca una inflación por arriba del 40% anual mínimo en adelante.

La medición de la pobreza con el método de la “Línea de Pobreza” (LP) consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.

El procedimiento parte de utilizar una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc., etc., etc.), con el fin de obtener la Canasta Básica Total (CBT).

La Canasta Básica Alimentaria se determina en función de los hábitos de consumo de la población. Previamente se tomaron en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que personas, de diferentes edades, cubran durante un mes esas necesidades. Se seleccionan luego los alimentos y las cantidades a partir de la información provista por la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares.

Para determinar la Canasta Básica Total, se consideran los bienes y servicios no alimentarios. Se amplía la CBA utilizando el “Coeficiente de Engel” (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados.

Tanto la CBA como los componentes no alimentarios de la CBT se valorizan cada mes con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En octubre, el valor de la Canasta Básica Total de la consultora Evaluecon fue de $89.370, mientras la de Indec fue de $72.365,30 y la de la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia), de $67.124,30. Aún no se conocen los datos correspondientes a noviembre de los dos organismos oficiales.