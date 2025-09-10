10 de septiembre de 2025 - 10:14

Seguí en vivo la sesión en Senadores, "La Minería en Argentina: desafíos y oportunidades"

La Cámara Alta es por primera vez, sede de una jornada que nuclea a los principales actores de la industria minera nacional.

image
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La apertura está a cargo del senador Flavio Fama, presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, y del diputado Walberto Allende, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.

Embed - COMISIÓN DE MINERÍA DEL SENADO Y DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 10-09-25

Las principales temáticas a abordar son: el rol de la minería en el desarrollo económico de argentina desde una mirada federal y prospectiva, el panorama global de la industria minera, inversión y sostenibilidad, proveedores mineros y relación entre minería y ambiente.

Participan como expositores de esta Jornada en el Salón Azul del Palacio Legislativo, el Secretario de Minería de la Nación (Dr. Luis Lucero), el presidente del Servicio Geológico minero Argentino (Dr. Julio Bruna Novillo), el Delegado general de ERAME Argentina (Sr. Miguel Giménez Zapiola), el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (Cdor. Roberto Cacciola), el presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (Dr. Manuel Benítez) y la presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable (senadora Edith Terenzi).

Por la provincia de Mendoza se encuentra presente el diputado Facundo Correa Llano.

image

