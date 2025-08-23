Se frenó la venta de combustibles: en julio cayó 1,16%

Tras cuatro meses consecutivos de subas, el consumo de combustibles volvió a retroceder en el país. Según un relevamiento del portal especializado Surtidores, en julio la venta al público registró una caída interanual del 1,16%, lo que marca un quiebre en la tendencia de crecimiento que se venía dando desde marzo.

El informe advierte un comportamiento dispar dentro del mercado ya que mientras los combustibles premium continúan en alza, los productos más económicos sufren un retroceso. En detalle, la nafta premium creció un 12,5% y el gasoil premium un 9%, mientras que la nafta súper cayó 1,11% y el diésel común se desplomó 12,19%.

A nivel provincial, Tierra del Fuego encabezó las subas con un aumento del 9,7%, seguida por la provincia de Buenos Aires con 6,2%. En el extremo opuesto, las mayores caídas se dieron en Tucumán (-19,3%, sexto mes consecutivo de bajas), La Rioja (-10,4%) y la Ciudad de Buenos Aires (-10,08%).

En cuanto a las petroleras, YPF, que concentra el 55,6% del mercado, y DAPSA fueron las únicas que lograron crecer en la comparación interanual, con alzas del 3,45% y 8,18% respectivamente. Por el contrario, Shell , que representa el 23,1% del mercado , lideró las bajas con un retroceso del 7,37% .

A pesar de la caída interanual, el informe señala que en julio se vendió un 2,17% más de combustibles que en junio, lo que representa un leve repunte respecto al mes anterior.

Nuevos precios: el tercer aumento de YPF en agosto

Los precios de los combustibles volvieron a subir en las estaciones de servicio de YPF en Mendoza, lo que marca el tercer ajuste en lo que va de agosto. Con este incremento, la nafta Súper y el Infinia Diésel se encarecieron, mientras que el litro de Infinia se mantuvo sin cambios y el Diésel 500 bajó su valor.