Juicio por YPF: la Justicia de Irlanda dio la razón a la Argentina y rechazó el pago de US$16.000 millones

Se trata del pedido de los demandantes Petersen y Eton Park. El comunicado de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Juicio por YPF: la Argentina obtuvo un fallo favorable en la causa por la expropiación.

La Justicia de Irlanda falló a favor de Argentina y rechazó el pago de los US$16.000 millones. El pedido había sido solicitado por los demandantes Petersen y Eton Park. Así lo informó la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), sobre el caso de expropiación de la petrolera YPF.

La decisión de la Justicia irlandesa refiere al fallo que había tomado la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde condenó a la República a pagar más de US$16.000 millones, más intereses, a los demandantes en el caso YPF. Los solicitantes buscaban el “reconocimiento y ejecución” de la sentencia dictada por la corte neoyorquina.

“Tanto Petersen como Eton Park han promovido acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, señaló el comunicado de la PTN.

"Tanto Petersen como Eton Park han promovido acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina", señaló el comunicado de la PTN.

Y agregó: "Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales". En ese marco, detalló que la decisión irlandesa "confirma la solidez de la defensa técnica desplegada", así como el "compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación".

De esta manera, la medida es celebrada desde la Argentina. La primera buena noticia se conoció el viernes pasado, cuando la Corte de Apelaciones de Nueva York había resuelto mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska. Se trataba de entregar las acciones de la empresa petrolera como pago, en el juicio por la estatización del 51% de YPF.

Esta decisión se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente. Además. el próximo 25 de septiembre, la República tendrá que presentar su primer escrito para defenderse de la orden de Preska, en referencia al trámite de la apelación sobre la entrega de dichas acciones, mientras que el 27 de octubre se realizará la audiencia oral en la que el Gobierno Nacional tendrá que argumentar en contra del fallo original de primera instancia.