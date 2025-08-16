Avanza el traslado del reactor de IMPSA: el recorrido previsto para este sábado

Se espera una autorización de Vialidad Nacional para que pueda circular por la Ruta 7. Sin este permiso, el cronograma original podría prolongarse hasta el próximo fin de semana.

El reactor de 456 toneladas construido por IMPSA para la refinería de YPF completó con éxito su primera jornada de traslado y continúa su recorrido este sábado con una maniobra de ingeniería clave para evitar demoras. En lugar de cruzar el puente de la Ruta 40 sobre el río Mendoza, el convoy se desvió hacia una colectora del Acceso Sur.

El operativo, que se extiende hasta las 16 horas de hoy, desvió la gigantesca estructura por un camino de tierra de 700 metros, consolidado durante semanas para soportar su peso. Esto le permitirá atravesar directamente el lecho del río y continuar su marcha.

El gigantesco equipo, clave para mejorar los estándares de producción de diésel, avanza hacia su destino, aunque el cronograma podría sufrir demoras a partir del domingo.

WhatsApp Image 2025-08-16 at 08.59.37 Avanza el traslado del reactor de IMPSA Fotos: Walter Caballero Un recorrido con desvíos y permisos pendientes El reactor partió de su parada en la intersección de la calle Boedo y el Acceso Sur. Su ruta de hoy incluye las colectoras del Acceso Sur, pasando por calles como Azcuénaga y Olavarría, hasta llegar al cruce de las rutas 40 y 7, en la zona de YPF Red Mercosur.

La Policía de Mendoza y agentes de los municipios de Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo coordinan los cortes de tránsito, que se estiman durarán entre 20 minutos y una hora por cada tramo.

Una vez que el reactor complete el cruce del río y llegue a su próxima parada, el traslado quedará en suspenso. Se espera una autorización de Vialidad Nacional para que pueda circular por la Ruta 7. Sin este permiso, el cronograma original podría prolongarse hasta el próximo fin de semana. Aunque inicialmente se esperaba que la travesía culminara este fin de semana, ahora no se descarta que se prolongue hasta el martes o el miércoles, a la espera de la aprobación necesaria para continuar su camino.