Se dispara el dólar y se acerca a su máximo histórico: a cuánto cotiza hoy

En una jornada marcada por el escándalo de las presuntas coimas en el Gobierno nacional, el dólar minorista marca una suba este lunes 25 de agosto a $1.330 para la compra y $1.370 para la venta en el Banco Nación. Se trata de un alza de $45 respecto al cierre del viernes, aunque aún por debajo de su récord nominal de $1.380 a fines de julio.

En tanto, el dólar blue o paralelo se consigue a $1.355 en las llamadas "cuevas", también al alza en esta jornada.

Los papeles locales operaron con bajas pronunciadas en Nueva York (Wall Street) y Buenos Aires, en una jornada en la que también retrocedieron los bonos soberanos. El Merval mostró descensos en pesos y en dólares cayó en un 2,2%.

La caída de los ADR argentinos está liderada por Banco Supervielle, con 5,8%; Grupo Financiero Galicia, con una baja de 5,3%; y Banco Macro, con 5,26%.

En tanto, el riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos, a 753.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial según cada banco

Banco Nación:

Compra: $1.330

Venta: $1.370

Galicia $1.310 / $1.350

Santander $1.310 / $1.350

Macro $1.310 / $1.354

Patagonia $1.305 / $1.355

BBVA $1.320 / $1.360

Supervielle $1.330 / $1.370

ICBC $1.315 / $1.377

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.781 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.335

Venta: $1.355 (+ $10)

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.351,12 (+ $24,21)

Venta: $1.351,87 (+ $21,06)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.353,38 (+ $26,30)

Venta: $1.355,36 (+ $18,74)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.