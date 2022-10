¿Se deberá pagar más por Netflix o Spotify a causa del nuevo “dólar Qatar”?

El Gobierno resolvió que los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los u$s300 al mes pagarán una percepción extra del 25%. Este porcentaje es en concepto de adelanto del impuesto a los Bienes Personales, que dará como resultado un tipo de cambio de $300 en base a los valores actuales, dijeron fuentes oficiales. Esto es lo que desde hace semanas se venía rumoreando como “dólar Qatar”.

En este contexto, surge la pregunta sobre si este nuevo dólar generará un encarecimiento de servicios como Netflix, Star+, Spotify o YouTube, entre otros.

El hecho es que, según fuentes oficiales, la plataforma de streaming y otros servicios similares quedarán exentos del aumento que implica el nuevo dólar Qatar.

La medida abarca a “bienes de lujo”

La medida sí abarca a los considerados bienes suntuarios o “de lujo” comprados en el exterior, como automóviles y motos de alta gama, jets privados -pequeños aviones; embarcaciones de uso recreativo -barcos; bebidas alcohólicas premium; relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minar criptomonedas, señalaron fuentes a IProfesional.

Considerando un tipo de cambio del dólar del Banco Nación de $150, si se le adiciona el Impuesto PAIS (30%), la percepción a cuenta de Ganancias (45%) y la percepción de 25% a cuenta de Bienes Personales, el valor de la operación por dólar será de $300.

Los consumos por un valor inferior a u$s300 por mes seguirán pagando el tipo de cambio de $262 vigente en la actualidad, correspondiente al tipo de cambio oficial más el Impuesto PAIS y la retención del 45% de Impuesto a las Ganancias.

Objetivos de la medida

El objetivo de la medida, que ya comenzó a regir, es evitar el establecimiento de cupos y favorecer el acceso al mercado para la importación de bienes intermedios o necesarios para la producción local, al mismo tiempo que encarece el acceso para actividades no esenciales y de un segmento reducido de la población.

En ese sentido, unas 3 millones de personas realizaron consumos con tarjeta en dólares en agosto último, de las cuales 2,8 millones hizo gastos por menos de US$ 300 en el mes, a un promedio de US$ 22 dólares cada uno (equivalentes al 19% del total de gastos con tarjeta del mes).

Mientras que 200 mil personas hicieron gastos superiores a u$s300 -por un monto promedio de u$s1.314, equivalentes al 81% del total de gastos con tarjeta.

Netflix y Spotify: ¿Ahora más caros?

Si se tiene en cuenta los datos de agosto como parámetro, no se verán afectados el 93% de las personas con consumos en dólares con tarjetas, que suelen usarla para pagar consumos de aplicaciones y streaming (Youtube, Spotify, Netflix, Star+, etc.), aseguraron desde el Gobierno. En otras palabras, el nuevo dólar más caro no se aplicará a los servicios de streaming.

Por último, los servicios contratados en el exterior de recreaciones y actividades artísticas como recitales, actividades deportivas, entre otros gastos de esparcimiento, deberán pagar el impuesto país del 30% para girar dólares al exterior.

Además, cada sujeto del exterior (por ejemplo, artista musical) recibe la retención del impuesto a las ganancias que le practica el sujeto local que paga la contratación.