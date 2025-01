Salarios: con menos inflación, cuáles son las perspectivas de recuperación real

El último informe de salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) mostró cierta mejora general en octubre. En el décimo mes de 2024, el índice de salarios se incrementó 4,6% mensual y 172,1% interanual. El indicador acumula –según el organismo- una suba de 129,2% respecto de diciembre previo. El crecimiento mensual se debe a subas de 4% en el sector privado registrado, 4,3% en el sector público y 7,7% en el sector privado no registrado. Según consignó el Indec, para realizar el índice se efectúa una encuesta de periodicidad mensual a las empresas del sector privado y se recaba información en los circuitos administrativos correspondientes del sector público.

De este modo, aunque con la morigeración de la inflación hubo cierta mejora en los sueldos en líneas generales, todavía no se alcanza a recuperar el terreno perdido. Según el mismo Indec, en octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza mensual de 2,7% y acumuló en el año una variación de 107%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 193%, es decir 20 puntos menos que la mejora de los salarios. Aquí los especialistas hacen algunas aclaraciones.

La primera es que la realidad de los salarios públicos, privados registrados e informales es absolutamente disímil y que -pese a la mejora de octubre- los trabajadores en negro siempre son los más golpeados. En esta línea y a diferencia de lo que pasaba antes, este año el sector público perdió más que el privado formal. Otro punto a destacar tiene que ver con que pese a que los sueldos todavía no se recuperan de la inflación anual de este año, en líneas generales venían con pérdidas de poder de compra desde hacía mucho antes ya que por la alta inflación, las pérdidas eran continuas.

Inflación mata salarios

El economista Nicolás Aroma, director del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, explicó que con relación a los sueldos la situación es heterogénea ya que a la diferencia de trabajar o no para el Estado, hay que sumar la que existe entre las distintas actividades. “Los salarios privados registrados se han ido emparejando con la inflación anual y, por momentos, superado la mensual”, precisó el profesional. Sin embargo, agregó que hay que ver cómo cierran el año ya que al haber bajado el ritmo de la suba de precios, los aumentos de sueldos también lo hicieron y el salario se amesetó. Pese a todo, según los cálculos del Centro de Economía y Finanzas, el nivel salarial general todavía no alcanza el valor base de noviembre de 2023 con lo que pese a la mejora todavía no se recuperan en su totalidad.

En la misma línea, José Vargas, economista de la consultora Evaluecon, destacó que en los últimos tres meses en función de los datos publicados por el Indec, el índice de sueldos le ha ganado a la inflación. Este crecimiento, no obstante, no alcanza a cubrir la pérdida de poder adquisitivo que viene desde hace dos años, por lo que según Vargas, “falta mucho” para esta recuperación. El especialista releva precios de manera mensual en Mendoza y, en este marco, explicó que uno de los motivos para esta dificultad tiene que ver con el incremento de los precios. Es que si bien la inflación general viene en baja (el dato de noviembre fue de 2,4%), esto no es generalizado y todavía impacta en lo que se puede comprar o no.

“Los salarios le vienen ganando a la inflación, pero cuando uno la desagrega ve que muchos de los rubros que más golpean a la canasta básica han subido más en porcentaje”, destacó Vargas. Así, si bien los bienes –ajuste mediante- han aplacado su suba, no ha sucedido lo mismo con servicios clave para la subsistencia. El economista de Evaluecon mencionó el alquiler, las tarifas, la medicina prepaga y la educación; entre los más importantes. Nicolás Aroma coincidió en que la inflación de los servicios ha estado muy por encima del nivel general y que eso impacta directo en el salario real ya que son costos que no se pueden dejar de pagar.

Así, más allá del valor nominal del salario o de la puja con relación a la inflación, lo que importa es cuánto se puede comprar con lo que se gana y es ahí donde todavía los bolsillos en general están flacos. El director del Centro de Economía y Finanzas también explicó que el salario en dólares ha aumentado debido a que el tipo de cambio está planchado hace un año. Desde su punto de vista, esta mejora de cuánto se gana en moneda extranjera no ha implicado un mayor el poder de compra en dólares sino, por el contrario, una caída. Es decir que si se mide a valor dólar lo que se podía adquirir con el salario promedio todavía es mucho menos de lo que se compraba en noviembre de 2023.

Perspectivas

Las perspectivas con relación a la recuperación salarial son inciertas. Para Nicolás Aroma un punto clave para que el sueldo le termine de ganar a la inflación tiene que ver con el tipo de cambio. Es decir, que se mantenga relativamente planchado ya que una devaluación sería un duro golpe al poder adquisitivo. “Parte del crecimiento del año que viene va a depender de esta situación”, apuntó el economista del Centro de Economía y Finanzas. Aunque el Gobierno no tiene la pretensión de subir el tipo de cambio (al menos no antes de las elecciones), existen presiones diversas para que esto suceda antes o después de octubre. Además del valor del dólar, un dato a tener en cuenta para pensar qué puede suceder con los sueldos hacia adelante es el Salario Mínimo Vital y Móvil que se acaba de anunciar (sin acuerdo) para marzo. Con un valor de $296.000, este ingreso de referencia pone un piso muy bajo debido a que se ha reducido, según Aroma, más del 50% respecto de lo que cuesta la canasta alimentaria.

Para José Vargas, en tanto, el primer trimestre del 2025 va a ser clave con relación a las negociaciones salariales. El economista anticipó pujas muy fuertes durante las paritarias. A diferencia de lo que sucedía un año atrás, cuando los trabajadores pedían ajustes igual o mejores que la inflación, ahora serán las empresas las que van a priorizar ese número. “Con una proyección de menor suba de precios, el sector patronal va a querer ajustar en función de esto mientras que los empleados van a buscar recuperar el poder de comprar perdido durante estos años”, anticipó el referente de Evaluecon.

Por su lado, Gastón Kovalenko, director junto a Lorena Henríquez de la consultora Perfil Humano, destacó que las empresas pyme locales han tenido un desempeño inferior a las grandes o a las que dependen de marcas nacionales o internacionales. Esta consultora realiza una encuesta de salarios entre las principales empresas de Mendoza e indaga sobre la situación de los empleados fuera de convenio con el fin de realizar un seguimiento. En este marco, observó que si bien con la menor inflación las pymes han podido acomodar un poco sus salarios, todavía se encuentran golpeadas por la baja del consumo. En contraposición, las grandes tienen mayor espalda financiera y posibilidades de diversificación de mercados. Hacia adelante, la encuesta de Perfil Humano ha mostrado una mejora en las perspectivas de contratación.