Alerta industrial: cayó la actividad un 3,9%, acumula ocho meses en baja y no logra recuperarse

La actividad industrial volvió a mostrar números en rojo durante febrero y ya acumula una racha prolongada de caídas, lo que mantiene la preocupación sobre la evolución del sector.

La industria y la metalmecánica profundizan su derrumbe: las causas y las expectativas

Industria en alerta: cae la actividad, se pierden empleos y la IA aparece como clave para la competitividad

El Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por FIEL registró una baja del 3,9% en comparación con el mismo mes de 2025, acumulando así ocho meses consecutivos de contracción.

De esta forma, el proceso de transformación de materias primas en productos terminados no logra revertir la tendencia negativa iniciada el año pasado, pese a que algunos indicadores puntuales muestran leves mejoras en el corto plazo.

Entre los mejores desempeños -analizando indicador por indicador- destacó la refinación de petróleo , justo en medio del conflicto en Medio Oriente, donde Irán cerró el paso del estrecho de Ormuz (donde pasa un tercio del petróleo mundial comercializado por mar).

Las industrias metálica s básicas también mostraron un buen rendimiento. Además, la producción de alimentos y bebidas igualó el nivel de actividad de un año atrás, demostrando un repunte moderado.

Por primera vez en diez años, bajó la actividad industrial La industria automotriz fue la que sufrió mayor caída.

Como contracara, en términos desestacionalizados, la producción industrial de febrero creció 0,5% en la comparación con enero, y marcó dos meses consecutivos de avance. A este resultado negativo se sumó el hecho de que el mes fue uno corto en términos de días hábiles porque los feriados de carnaval en 2025 tuvieron lugar en marzo y el paro general de mediados de mes.

Al tiempo que, opuestamente, la realización de paradas de planta un año atrás permitió mejores resultados en algunas actividades del presente año. La mayor caída de la actividad la volvió a registrar la industria automotriz, con un retroceso más profundo en la producción de automóviles.

En el primer bimestre del año la actividad industrial acumula una caída de 3,9% en la comparación con los dos primeros meses de 2025.