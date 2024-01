Roberto Oehler: “Nos dedicamos a hacer lo que se vende y no vender lo que se hace”

Adlanto, la desarrolladora española desembarcó en Mendoza hacia 2005 y su carta de presentación fue todo un éxito, hoy todos lo conocen como El Torreón.

Desde entonces, la firma, que también se expandió hacia México, Estados Unidos y Venezuela, y es líder en el desarrollo de la segunda vivienda (vacacional) inició una nueva etapa en la provincia y el complejo Vistacruz ya dio sus primeros pasos.

Roberto Oehler (52), vicepresidente global y responsable en América latina de Adlanto (ex Salvago) aseguró que son especialistas en “hacer lo que se vende y no vender lo que se hace” y dejó en claro que, así como ellos ven el potencial que hay en el país, y en Mendoza en particular, y solo están esperando que despegue: “Tenemos muchísimas consultas de inversores extranjeros para entrar en Argentina”.

¿Cómo es el complejo, Vistacruz en Palmares?

Es un complejo de edificios, es como si fuera un barrio privado pero con edificios adentro. El desarrollo completo son 5 edificios en total, de entre 9 y 15 plantas, por un total de 300 departamentos. Hace unos tres meses inauguramos el primero.

El complejo cuenta seguridad perimetral y un pórtico de acceso con dos calles de entrada y dos de salida y seguridad. Todo monitoreado con cámaras.

Tiene ambientes comunes, una piscina en altura, como en un primer nivel de 15 metros, con solárium húmedo y seco. Pero también va a tener otra piscina a nivel de 25 metros.

Hay un lugar de usos múltiples común a los distintos edificios, son tres salones por una capacidad total de 75 personas, que cuenta con asador a las llamas, parrillas, cocina, horno. Esos salones lo reserva el propietario para festejar un cumpleaños, hacer una cena. Además hay amplios espacios verdes por todo el complejo.

El primer edificio se entregó hace tres meses y hay un montón de familias viviendo, disfrutándolo. Son 52 departamentos entre uno y tres dormitorios de altísima calidad, todos con losa radiante, instalación de aire acondicionado, carpintería doble vidrio, caldera dual y ruptura de puente térmico, que es término muy técnico, pero no lo tiene ningún edificio.

Algunos de los departamentos tienen su propio balcón con parrilla. También cuenta con una cava de vinos, que la puede usar cualquiera de los propietarios. La cava tiene una sala para degustación y además tiene dentro de la sala un espacio cerrado a temperatura de cava con una guarda de vinos. Así, en lugar de ocupar espacio en tu casa con los vinos, hay box que se alquilan y ahí se mantienen.

Vistacruz, el complejo de edificios que desarrolla Adlanto en Mendoza.

Cada departamento tiene lavadero, pero aparte tenés un lavadero en el subsuelo, entonces si el propietario quiere ahorrar el espacio del lavarropa, tenemos el laundry, y lo usan muchos.

Después tiene una sala técnica que es para manualidades, hobbies, arreglos. Hay amplias cocheras, hemos entregado ahora 180 aproximadamente. Los estacionamientos son subterráneos, más de 4.000 m2.

Otro detalle es que muchos de los estacionamientos tienen amplias bauleras, un espacio de 5 metros cuadrados para guardar trastos. Son cuestiones muy útiles.

Pero además, un diferencial que no lo tienen otros edificios, es que dentro del complejo hay bastante estacionamiento para las visitas. Así pueden entrar y tienen en la planta baja un lugar para estacionar y el auto queda seguro. No tiene que dejarlo afuera del complejo, en la calle.

Otro detalles es que irá un sexto edificio hacia calle San Martín, digamos, frente del terreno, pero no será residencial. Puede llegar a ser para algo turístico, puede ser para salud, o para oficinas.

El primer edificio está entregado y estamos prevendiendo el segundo y está muy avanzado. Nuestra política es primero prevender y después construimos.

¿Cuánto tiempo tomó la construcción?

Un poco más de 4 años llevó el desarrollo.

¿Cuál es la inversión total proyectada?

Aproximadamente 55 millones de dólares

¿Cuesta vender esos departamentos por la situación del país?

En realidad estamos en crisis hace más de 30 años, pero los argentinos tenemos un expertise en surfear la ola y acomodarnos con las crisis y hacer cosas para vender igual.

Siempre cuesta vender pero se sigue vendiendo, y se fue el dólar de $400 a $800 y no se frena la venta, no se frena el desarrollo.

¿Les costó mucho llevarlo adelante, sobre todo por los últimos años que ha vivido Argentina?

Si, cuesta, es más fácil el desarrollo en otros países, en el Caribe que está lejos de todo, el edificio lo podes hacer en 7 meses.

También hay que decir que nosotros tardamos un poco más de cuatro años, acá trajimos el agua, las cloacas, el gas, la electricidad para todo el complejo. Entonces hicimos la infraestructura para todo el complejo, lo mismo que el pórtico de acceso que tiene la magnitud de los seis edificios y ahora hay sólo uno, además hicimos 180 cocheras y ocupadas tenemos 57.

También construimos el SUM, la pileta que es para todo el complejo. Hicimos cinco obras, no solo un edificio y todo eso cuesta mucho más, porque el nivel de inversión que nosotros hacemos, es mucho más alto que el de venta.

Entonces, sí, es un esfuerzo muy importante.

¿El último año tuvieron problemas, por ejemplo, para importar algunos de los artículos o hacerse de materiales?

Como nosotros prevendemos todo, tenemos un diseño de la arquitectura financiera que nos permite acopiar prácticamente todos los materiales antes de empezar.

Igual te complica, porque si se rompió por ejemplo, un perfil de la carpintería, se demora la entrega y hay complicaciones.

¿Han previsto algún sector para comercios dentro del complejo?

Si, pero en el sexto edificio que da a la calle, la planta baja va a ser comercial.

¿En cuántos años más proyectan tener terminado e complejo?

El segundo edificio estimamos en unos 24 meses, todo el complejo, no lo sabemos porque dependemos de la preventa.

Si el mercado no responde o no hay mercado para una preventa nosotros no avanzamos en la construcción, en eso vamos siempre muy en firme, no jugamos ninguna lotería.

Vistacruz, el complejo de edificios que desarrolla Adlanto en Mendoza.

Además, en Argentina es muy difícil hacer un plan anual, imagínate un quinquenal, porque depende mucho de la situación de mercado.

Tal vez puede mañana acomodarse todo en Argentina y, ojalá se así, porque tenemos mucha esperanza que eso pase, la verdad es que somos muy optimistas con lo que viene, y si en seis meses se acomoda la situación y comienza a haber créditos hipotecarios, entonces lo puedo estar haciendo y lo terminó en cuatro años, pero si no hay crédito hipotecario y sigue todo complicado, podemos estar muchos años más. Pero eso no lo sabemos.

¿Cómo ven al país hoy y qué es lo que espera para el futuro?

Tenemos esperanza de que se acomoden las cosas, el sinceramiento de tipo de cambio nos parece sumamente sano e importante para el real state y fundamentalmente que haya crédito hipotecario.

Entonces si la situación empieza a ser un poquito más de normalidad con el tipo de cambio, la estabilidad, que el país deje de tener déficit, pueda haber un orden, somos muy optimistas de que viene una Argentina de muchísimo crecimiento y en nuestra empresa, tenemos muchísimas consultas afuera para entrar en Argentina inversores extranjeros. No solo nosotros, están mirando de afuera según nuestras lecturas muchos inversores para ingresar al país.

¿Cómo puede hacer una personas para acceder a un lugar en el complejo

Trabajamos con todos los frentes comerciales, como dije, somos muy dirigidos a la venta. Tenemos venta directa, ventas en inmobiliarias, corredores, tenemos una oficina de venta también a pie de obra, en el desarrollo, y un departamento piloto muy lindo que se puede visitar.

También se pueden realizar consultas sobre Vistacruz Residencias a través de info.mendoza@adlanto.com o por WhastApp al 261-2067777.