Reunión clave en Buenos Aires por las retenciones al vino

El Gobierno nacional formalizó el pedido de aumento de los Derechos de Exportación al Congreso Nacional y la vitivinicultura no pudo escapar a la decisión y quedó comprendida con un 8%. Ahora la batalla cara a cara para intentar bajar a 0 el tributo empezará junto con el inicio del año nuevo.

En el primer día hábil del 2024 viajará a buenos Aires una comitiva de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) para reunirse con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella. El encuentro que será clave para el futuro de las retenciones a la vitivinicultura se llevará a cabo el martes a las cuatro de la tarde.

“La reunión que está pedida desde el día que asumió que asumió Fernando Vilella y la idea en principio era presentarnos como Corporación Vitivinícola y mostrarle el plan estratégico. Por supuesto fueron sucediendo algunas cosas luego de la asunción como son las retenciones y todo será parte de la charla que vamos a tener”, dijo Mario González, presidente de la Coviar.

El miércoles se conoció la Ley Omnibus que remitió el Poder Ejecutivo Nacional al Parlamento Argentino y dentro del megaproyecto está incluido un capítulo específico referido a los derechos de exportación.

En principio el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado que todas las exportaciones pagarían el 15%, pero a partir de una negociación con sectores del campo se logró una disminución para el sector vitivinícola y el tributo se redujo al 8%. Además dentro de las tratativas, los ruralistas consiguieron exceptuar a distintas economías regionales y en el caso de Mendoza esa medida favoreció al sector olivícola, frutícola, el ajo y la miel.

Con esta decisión del Ministerio de Economía, el vino sufrirá un aumento del 90% en lo que se refiere a derechos para exportar, teniendo en cuenta que hasta septiembre de 2023, cuando se eliminaron, el máximo que llegó a pagar el sector fue el 4,5%.

Expectantes y a la espera

Expectantes y casi en silencio, así esperan la reunión los integrantes de la Corporación Vitivinícola, el objetivo es no generar mala predisposición antes de iniciar la charla con Fernando Vilella, secretario de Bioeconomía.

“En realidad estamos como expectante a ver qué va a pasar, no podemos decir mucho todavía porque hasta que no tengamos una conversación y ver qué se puede conseguir, no tiene sentido. Ya sabemos que son algo duros y con las gestiones anteriores no han podido sacar el 8%, entonces no queremos generar ningún clima raro, necesitamos sentarnos y explicarles los pormenores de una industria que es muy distinta a otras”, comentó un referente vitícola.

El que no se anduvo con vueltas fue Mario González y aseguró que los derechos de exportación son “un impuesto totalmente dispersivo” porque lo que se necesita “es aumentar las exportaciones, y cualquier medida que afecte eso afecta a todas las vitivinicultura”.

González, presidente de Coviar, será el que encabece la comitiva que contará con la presencia de referentes de otras instituciones que también forman parte del directorio de la Corporación. En cuanto al gobierno mendocino, que también es integrante de la institución, no hubo ninguna confirmación si se sumará algún representante (del Ministerio de la Producción), al encuentro.

Mientras tanto, el que si se expresó fue el gobernador Alfredo Cornejo. Después de analizar junto a su gabinete la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocida como “Ley Ómnibus”, que presentó el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación, el mandatario provincial aseguró que “en líneas generales”, el proyecto “tiene dirección correcta y hay un cambio de rumbo económico que nosotros alentamos y que la sociedad está pidiendo”.

Sin embargo al referirse específicamente a las retenciones, Cornejo dijo que “espero que el Gobierno dé marcha atrás, porque el beneficio fiscal no es nada para el gobierno nacional. No veo cuál es el beneficio de la medida”.

No obstante, aclaró que “sí es cierto lo que dice el Gobierno Nacional, que hay un tipo de cambio muy por encima con lo cual no afecta tanto las retenciones como afectaban con anterioridad. Ahora, para que eso ocurra, los costos de producir vino y demás, en marzo van a terminar equilibrados de nuevo, si es que no se frena la inflación y no tiene éxito el plan de estabilización”, agregó Cornejo.

El martes, Mario González presentará a Vilella un completo y detallado informe que elaboró el Observatorio Vitivinícola, para sustentar el pedido de excluir a la industria vínica de las retenciones.

Además de la preocupación que implica la restauración de los derechos de exportación, en la industria vínica la alarma está puesta en que el 8% será aplicable sobre el valor total de facturación.

Según la información que manejan en la Coviar, si la vitivinicultura mantiene un nivel de exportaciones similares a los últimos 12 meses (diciembre 2022 a noviembre 2023), la industria debería entregar a las arcas del Estado alrededor de 73 millones de dólares.

“Se exporta vino pero también se importan muchos insumos para eso, la botella, el corcho, cápsulas, entre otros, entonces cuando uno evalúa ese porcentaje (8%) realmente están grabando con mucho más, además la vitivinicultura es una de las cadenas que más impuestos recibe. Seguramente aprovecharemos para mostrar todo esto en la reunión”, resumió el titular de Coviar.

Alfredo Cornejo también avaló esa postura y al vez preocupación. “La producción del vino tiene un alto valor agregado, si uno también la compara con la soja, ya no es el 8%, sino es el 30 y pico, porque con el vino a granel hay que sacar el corcho, el vidrio, la etiqueta y otros tantos, por lo que ya la retención real no sería del 8% sino sería del 34 o 35″, manifestó.