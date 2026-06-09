Repensar el espacio de trabajo: una propuesta mendocina que apuesta a la identidad y la calidez

El diseño de los espacios de trabajo actuales exige una revisión profunda que supere la simple distribución de escritorios y tareas operativas. En la actualidad, el concepto de oficina tradicional está siendo interpelado por nuevas dinámicas socioculturales y corporativas.

Entendiendo que una porción sustancial de la vida cotidiana transcurre dentro de los ámbitos laborales, la arquitectura corporativa contemporánea debe asumir el compromiso de influir de manera directa y positiva en la salud emocional, el bienestar general y la capacidad creativa de sus usuarios.

Con esta perspectiva como eje central y norte conceptual, se concibió el proyecto para la nueva oficina corporativa ubicada en el edificio Avatar. La propuesta no nació para dar respuesta a un programa de necesidades meramente técnico o de metros cuadrados, sino desde el desafío explícito de repensar por completo la experiencia de ir a trabajar, transformando la obligatoriedad de la rutina en un estímulo diario.

Lejos de las plantas de oficinas monótonas, grises y fragmentadas que caracterizaron las últimas décadas, esta intervención se estructuró desde una mirada de arquitectura experimental, orientada a consolidar una atmósfera decididamente cálida, dinámica y con una fuerte impronta humana.

El color y la materia como constructores de identidad

En el interior de la propuesta, el color abandona cualquier rol secundario, decorativo o accesorio para transformarse en el verdadero hilo conductor de la experiencia espacial. Los tonos vibrantes y elegidos estratégicamente actúan aportando energía y un carácter singular a cada sector. Esta paleta de color se manifiesta a través de revestimientos continuos, frentes de equipamiento y diversos recursos espaciales que interactúan de manera constante entre sí, generando distintos puntos de interés, pausas y tensiones visuales a lo largo de todo el recorrido corporativo.

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Esta estimulación visual se complementa de forma orgánica con un desarrollo exclusivo de interiorismo y equipamiento. Lejos de recurrir a soluciones estandarizadas de catálogo, el mobiliario de la oficina fue diseñado de manera particular por los proyectistas para integrarse al conjunto como una pieza más de la propia arquitectura, logrando que la funcionalidad técnica conviva en perfecta armonía con la búsqueda estética general.

Asimismo, la cuidada dosificación de las texturas, los materiales nobles y una planificación lumínica precisa aportan una rica percepción de profundidad, volumen y confort ambiental, logrando transformar la rigidez corporativa en un entorno cercano, estimulante y sumamente hospitalario.

Filosofía de trabajo con sensibilidad local

Detrás de este desarrollo se encuentra la visión de Cenital Arquitectura, un estudio de nuestra provincia fundado y dirigido por los arquitectos Juan Pablo Haddad y Juan Antonio Rocha. Con más de cinco años de trayectoria en el medio local, la firma ha desplegado su búsqueda profesional en ámbitos diversos que abarcan desde la arquitectura residencial de escala y desarrollos comerciales, hasta el interiorismo residencial y el diseño de mobiliario de autor, abordando cada encargo desde una perspectiva holística, comprometida y personalizada.

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La ejecución de esta oficina corporativa sintetiza de manera clara la filosofía madre que guía al estudio mendocino, basada en la creación de lugares con identidad propia donde las proporciones, el manejo de la luz natural, la materialidad consciente y el cuidado por el detalle trabajan de manera integrada.

Para los profesionales, el éxito de un espacio radica en su capacidad de trascender lo estrictamente utilitario y dejar una huella en las personas que lo habitan. Con esta obra, demuestran que los entornos corporativos pueden dejar de ser sitios grises de paso para convertirse en plataformas de inspiración, amables, humanas y profundamente significativas para el desarrollo colectivo.

Fotos: Luis Abba