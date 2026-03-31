Reintegro en supermercados y mayoristas: cómo aprovechar hasta $108.000 con MODO y BNA+

El Banco Nación continúa con el beneficio para reducir el gasto en alimentos en todo el país. A través de MODO y la app BNA+ , los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

Sorpresa en Chile con los precios: esto sale comer pescado y mariscos en Viña del Mar

Viernes, sábado y domingo: cómo recuperar hasta $25.000 en Vea y Disco pagando con MODO

La promoción está vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y alcanza tanto a compras presenciales como online, siempre que se pague con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

El beneficio se aplica todos los miércoles hasta el 31 de mayo de 2026 , con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana en consumos de alimentos. Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación , abonando exclusivamente a través de MODO desde la app BNA+ y escaneando el QR . No aplica para pagos con saldo en cuenta.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la compra. En caso de tarjetas adicionales, el usuario debe contar con cuenta en el banco para recibir la devolución.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

Carrefour

Diarco

Josimar

Toledo

Granja Benedetti

Super A

Libertad

Maxiconsumo

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a los siguientes comercios

Carrefour

Átomo

BlowMax

Maxiconsumo

Libertad

Granja Benedetti

Carnes de Mi Campo

jubilada supermercado compras Jubilada murió en un supermercado de La Plata.

Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo y cómo sumar hasta $108.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar consumos de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total. A lo largo de los 9 miércoles disponibles, una persona puede acumular hasta $108.000 en reintegros si alcanza el tope en cada jornada.

En hogares con dos personas que tengan cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede usar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $216.000 en devoluciones, siempre respetando las condiciones de la promoción.