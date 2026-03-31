31 de marzo de 2026 - 14:09

Reintegro en supermercados y mayoristas: cómo aprovechar hasta $108.000 con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene el reintegro del 30% con MODO y BNA+ en supermercados y mayoristas con tope de $12.000 por semana hasta el 31 de mayo.

El reintegro alcanza hasta $12.000 por cliente por semana en compras de alimentos.

El reintegro alcanza hasta $12.000 por cliente por semana en compras de alimentos.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Banco Nación continúa con el beneficio para reducir el gasto en alimentos en todo el país. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

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El beneficio es por banco y por mes, y se puede usar con más de una entidad adherida.

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La promoción está vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y alcanza tanto a compras presenciales como online, siempre que se pague con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

Hasta cuándo se puede aprovechar el reintegro y cómo se paga con BNA+ y MODO

El beneficio se aplica todos los miércoles hasta el 31 de mayo de 2026, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana en consumos de alimentos. Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, abonando exclusivamente a través de MODO desde la app BNA+ y escaneando el QR. No aplica para pagos con saldo en cuenta.

MODO

El reintegro se acredita dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la compra. En caso de tarjetas adicionales, el usuario debe contar con cuenta en el banco para recibir la devolución.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

  • Carrefour
  • Diarco
  • Josimar
  • Toledo
  • Granja Benedetti
  • Super A
  • Libertad
  • Maxiconsumo

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a los siguientes comercios

  • Carrefour
  • Átomo
  • BlowMax
  • Maxiconsumo
  • Libertad
  • Granja Benedetti
  • Carnes de Mi Campo
jubilada supermercado compras
Jubilada murió en un supermercado de La Plata.

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Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo y cómo sumar hasta $108.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar consumos de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total. A lo largo de los 9 miércoles disponibles, una persona puede acumular hasta $108.000 en reintegros si alcanza el tope en cada jornada.

En hogares con dos personas que tengan cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede usar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $216.000 en devoluciones, siempre respetando las condiciones de la promoción.

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