Quita de retenciones a la vitivinicultura: llegó el día y el decreto todavía no aparece

Pese a los anuncios sobre la eliminación delos derechos de exportación a las economías regionales a partir del 1 de septiembre, y al cabo de un mes y una semana, lo único que hay en concreto es un gran signo de interrogación. Llegó el día “D” y el decreto formalizando la quita de retenciones, no ha aparecido hasta el momento.

Casi sin saber que decir, la frase que más resonó en ambiente vitivinícola fue “estamos esperando”.

El pedido de la eliminación del 4,5% de los derechos de exportación era una constante cada año pero se multiplicó e intensificó a lo largo del 2023, especialmente a partir del fracaso rotundo del dólar diferencial (conocido como malbec o agro), que tuvo tantas trabas en su implementación que, al final, las empresas que accedieron al beneficio fueron la excepción, no la regla.

Así llegó el 24 de julio pasado cuando el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, pronuncio un discurso en la exposición Rural de Palermo en Buenos Aires y dijo lo que todos reclamaron y esperaron ansiosamente durante años: “A partir del 1° de septiembre, ninguna economía regional va a pagar retenciones”.

La medida que debería haber entrado en vigencia durante la jornada del viernes le implicaría a la actividad vitivinícola un ahorro de aproximadamente 32 millones de dólares anuales. Esa quita del tributo del 4,5% alcanzaría a las ventas al exterior de vino fraccionado o a granel como así también a las exportaciones de jugo concentrado de uva o mosto, indistintamente del volumen de las operaciones.

Desde aquel día en La Rural, los anuncios se reiteraron, como durante la visita de campaña a Mendoza el 1 de agosto en la que el ministro candidato volvió a manifestar ante una nutrida concurrencia de empresarios, muchos del sector vitivinícola, que desde septiembre no habría más retenciones.

En la cadena de anuncios del domingo por la noche el ministro Sergio Massa presentó un paquete de medidas para distintos sectores económicos entre los que estuvo el campo y volvió a retirar que a partir del viernes entraría en vigencia la eliminación de los derechos de exportación.

En el mensaje difundido por redes sociales, el también candidato a presidente aseguró: “Ponemos en marcha retenciones cero para las economías regionales con valor agregado” entre las que mencionó al “vino, mosto, arroz, tabaco” y luego explicó que “todos los que tienen proceso industrial para las exportaciones van a tener retenciones cero a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado”.

Esperando

Como parte del seguimiento del anuncio oficial, el jueves de la semana pasada hubo una reunión entre la Coviar y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en Buenos Aires, en el que el tema volvió a estar sobre la mesa al igual que el compromiso de la Nación de ponerle punto final al cobro de derechos para exportar.

“Tuvimos la reunión con Bahillo y nos comentó que ya estaban redactando el acuerdo e iba a estar disponible antes de la fecha. Ayer (por jueves) alertados un poco de que todavía no lo teníamos (el decreto) volvimos a hacer consultas particulares con el Secretario de Agricultura y nos manifestó que está en redacción y que eso iba a salir hoy (por viernes) o el lunes, pero con fecha primero de septiembre como estaba anunciado. Hasta ahí es la información que tenemos directa, no por comentarios. Bueno, esperaremos al lunes que pueda estar disponible”, comentó Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Al igual que el titular de la Coviar, desde Bodegas de Argentina también apelaron a la cautela y se limitaron a decir que “por ahora no hay información de publicación del decreto”. “Sólo tenemos el compromiso verbal de las autoridades que para vino y mosto se concretaría la eliminación de las retenciones”, manifestó Milton Kuret.

Fabian Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) confió que también estuvieron realizando consultas. “Todos te dicen (en el Gobierno) que esto sale o sale pero, hasta que no aparezca el decreto y se reglamente y se publique en el Boletín Oficial… veremos. Vamos a esperar un poquito más”, dijo.

Quien salió con los tapones de punta fue Mauro Sosa, director del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este. El dirigente vitivinícola no se guardó nada y le apuntó directamente a Sergio Massa: “A mí me cuesta creer los anuncios de este señor Massa, hasta último momento siguen insistiendo que lo van a hacer y después no lo hacen, y tenemos muchísimos ejemplos. A mí me cuesta creer la cara de piedra que tiene”, lanzó.

“No hay manera de entender esto”, continuó Sosa y luego sacó a relucir todo su enojo “entre la devaluación que tiene la clase política, estas cosas así te revelan, porque además ya sabes que te pueden estar diciendo algo que no va a ocurrir pero como se ha ido naturalizando que cuando no ocurre no pasa nada, entonces es un viva la pepa”, se despachó.

Para cerrar la idea, el dirigente envió un mensaje similar al de sus pares: “Todavía estamos esperando”, sostuvo sobre el decreto en donde se formalice retenciones cero para la vitivinicultura.

Mario González hizo un llamado a la “prudencia” porque recién empezó el mes y “hay que ver si va a estar, si será el lunes, retroactivo al primero de septiembre”.

“Lógicamente que nosotros quisiéramos mucho más celeridad en un montón de temas y más en este panorama que vamos teniendo, con el nivel de complejidad que está viviendo el país, que hace que todo sea realmente más más lento”, agregó el titular de la Coviar y luego insistió: “El anuncio se hizo hace un tiempo y recién hoy es primero de septiembre (por ayer) así que vamos a esperar, por ahora no tenemos ningún indicio de que esto no vaya a ser así”.