La vitivinicultura consiguió adhesión legislativa para rechazar las retenciones en el Congreso

La vitivinicultura comenzó a cerrar filas para buscar en el Congreso la eliminación del 8% de retenciones a las exportaciones de vino.

La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) reunió a un amplio auditorio compuesto por legisladores nacionales de Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja Neuquén, Córdoba, Formosa, La Pampa y Tierra del Fuego. En el encuentro en el hotel Savoy analizaron el impacto directo que tendrá la aplicación de los derechos de exportación sobre toda la cadena vitícola y comenzaron a alinearse bajo un mismo mensaje.

“La aplicación de derechos de exportación al sector afectaría directamente a toda la cadena vitivinícola, principalmente al sector primario atentando contra la generación de empleos, la competitividad externa y la atracción de inversiones de una industria presente hoy en 18 provincias”, dijo Mario González, presidente de Coviar.

“Somos la industria que mayor valor agregado genera por hectárea en producción y la que mayor mano de obra genuina genera por hectárea para todo el país, entre otros fundamentos que nos llevan a estar convencidos de que la vitivinicultura debe tener un 0% de derechos de exportación”, agregó.

El objetivo de la reunión fue uno solo, entregar información detallada a cada representante en el Parlamento para aunar criterios y que cuenten con un argumento sólido a la hora de ir a batallar por la eliminación de la alícuota.

“Es muy importante que nosotros escuchemos al sector y nos ilustremos sobre la realidad actual”, afirmó Sergio Uñac, ex gobernador sanjuanino y actual senador.

Entre los asistentes a la reunión se encontraban Anabel Fernández Sagasti y Adolfo Bermejo (UP Mendoza), Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Mariana Juri (JxC Mendoza), Pablo Cervi (UCR Neuquén), Oscar Parrilli (FdT Neuquén), Juan Carlos Pagotto (LLA La Rioja), Fernando Rejal (UP La Rioja), Luis Picat (UCR Córdoba), Celeste Giménez Navarro (FdT San Juan), Jorge Chica (UP San Juan), Walberto Allende (PJ San Juan), Daniel Bensusán (PJ La Pampa), Cristina López (PJ Tierra del Fuego), Guillermo Andrada (UP Catamarca) y José Mayans (FdT Formosa).

Además estuvieron presentes los senadores y ex gobernadores Sergio Casas (La Rioja); Lucía Corpacci (Catamarca) y Uñac de San Juan.

En el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que envió Javier Milei al congreso, en el artículo 205 se propone fijar en un 8% la alícuota de derecho de exportación “para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola y al aceite esencial del limón”.

Entre los argumentos que se presentaron a los diputados y senadores nacionales para rechazar los derechos de exportación, se expuso que el vino, como insumo, representa un 11% del valor final de una botella exportada en promedio; lo restante se compone de mano de obra, excedente de explotación, impuestos, capsula, tapón, etiqueta, botella, caja, entre otros insumos.

Pagar el 8% propuesto (que actualmente es de 0%) pasaría a representar el 71,3% de lo que se cobra específicamente por litro de vino exportado, según datos relevados por el Observatorio Vitivinícola Argentino.

Al término del encuentro, los legisladores coincidieron en que las retenciones “son un impuesto distorsivo” y puede terminar “sacando de mercado a la vitivinicultura”.

Juan Carlos Pagotto, que es senador por La Rioja de La Libertad Avanza aseguró que “la presión tributaria que tiene este país es terrible y es uno de los problemas que debemos atacar por encima de todo. Argentina, que tiene una industria vitivinícola fuerte y podría haber sido mucho mejor, aspiro a que todos los argentinos podamos trabajar, crear y salir adelante, por lo que cuenten con mi compromiso para trabajar este tema”.

Por su parte, el diputado por Córdoba de la UCR, Luis Picat, señaló que “estamos en contra de cualquier impuesto distorsivo y que nos saca del mercado. Creemos que no se han visto los daños colaterales y la intención de colocar impuestos va en contra de lo que pareciera que buscan, que es abrir mercados, exportar más y traer más dólares a la Argentina”.

La mendocina Anabel Fernández Sagasti, reafirmó el compromiso de trabajar intensamente y generar los consensos para que se modifique la ley porque “el sentido común nos dice que las economías regionales no tienen que estar grabadas”.

“Quienes somos de provincias vitivinícolas sabemos lo que esto significa, ya que para nosotros es defender, básicamente, nuestra cultura”, agregó la senadora nacional por Mendoza.

El ex gobernador sanjuanino y actual senador, Sergio Uñac, consideró que “si bien se ha hecho mucho hincapié en los derechos de exportación, creemos que también debemos trabajar sobre los derechos de importación. Nos llevamos el compromiso de generar el justo equilibrio para proteger al productor y al industrial en todo sentido”.